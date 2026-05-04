Aguas Marítimas: Mayor desaladora del país consigue aprobación ambiental por US$ 5.000 millones

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta dio luz verde de forma unánime al proyecto de desalación de la empresa Cramsa: Aguas Marítimas, cuya planta alcanza una inversión por US$ 5.000 millones.

Según destacan desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), este es el proyecto más grande aprobado desde 2018, superado por Quebrada Blanca de Teck, visada ese mismo año por una inversión similar.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de Cramsa fue ingresado a evaluación en marzo del 2022, totalizando así más de cuatro años en tramitación.

El proyecto, básicamente, es una planta desalinizadora que suministrará de agua a las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y Calama en la Región de Antofagasta.

Para ello, captará agua de mar en el sector de Caleta Bolfin, a 15 km del límite urbano de Antofagasta, contemplando la construcción de una planta desalinizadora de 700.000 m3 por día, un sistema de conducción de unos 480 km, 17 estaciones de bombeo y 350 km en líneas de transmisión eléctrica, entre otras estructuras.

Aguas Marítimas pretende “aportar a disminuir la escasez hídrica de la región, generando la posibilidad de que las industrias y mineras cercanas al trazado de los ductos puedan solicitar provisión de agua industrial desalinizada”.

Aguas Marítimas era un proyecto esperado por el sector industrial por su magnitud. De hecho, es el más grande contabilizado por la Asociación Chilena de Desalación y Reúso A.G. y la Corporación de Bienes de Capital (CBC), que hace unos meses publicaron el catastro de los principales proyectos de desalación en el país.

Cronograma

El proyecto estima iniciar su construcción durante el primer semestre de 2027 y concluir en la primera mitad del 2032, etapa en que se requerirá de 8.550 trabajadores por día, de acuerdo al Informe Consolidado de Evaluación (ICE).

Eso sí, Cramsa calcula comenzar a operar la planta durante la primera mitad del 2029, y terminar el primer semestre de 2099. Es decir, 70 años de operación. Para este lapso la compañía necesitará 200 trabajadores por día.