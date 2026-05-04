Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

Empresas SB, holding matriz de Salcobrand, Preunic y DBS anunció hoy que ha suscrito un acuerdo vinculante con HAL Optical Investments B.V. para adquirir el 100% de las acciones de ópticas Rotter & Krauss.

De acuerdo a la normativa vigente y como es habitual en procesos de esta naturaleza, la compra deberá ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica.

Esta operación marca un hito en la estrategia de crecimiento del holding, reafirmando su propósito de entregar bienestar a las personas a través de una oferta robusta y especializada.

Con la integración de Rotter & Krauss, Empresas SB expandirá su actual ecosistema, compuesto por 10 filiales, siendo las principales Salcobrand, Preunic y DBS, lo que permitirá a sus clientes acceder a un cuidado integral que ahora se complementa con la salud visual y auditiva.

La operación, que contempla la adquisición de la marca y sus 100 locales, representa un movimiento significativo del holding en la última década, lo que subraya su solidez y su apuesta por el retail especialista.

Matías Verdugo, Gerente General de Empresas SB, destacó que esta adquisición es un paso planificado en la evolución estratégica del holding: “Nuestro foco es acompañar a los clientes en sus necesidades de salud, belleza y bienestar. La salud visual y auditiva es un pilar fundamental del bienestar y, al sumar a nuestra red el prestigio y conocimiento experto de Rotter & Krauss, estamos creando una propuesta de bienestar más amplia, que beneficiará directamente a nuestros clientes en todo Chile”.

La operación permitirá aprovechar la amplia experiencia de Empresas SB para potenciar el crecimiento de Rotter & Krauss, manteniendo la identidad y el estándar de calidad que han caracterizado a la óptica durante décadas.

El holding proyecta que esta integración facilitará la innovación por medio de la omnicanalidad y programas de fidelización. Espera que, en el mediano plazo, los clientes comiencen a experimentar mayores beneficios, con una experiencia de compra cada vez más fluida y completa.

“No solo buscamos incorporar una marca líder. Buscamos sumar un equipo de profesionales de excelencia. Esta unión fortalece nuestra cultura de servicio y nos permite mirar el futuro con una capacidad renovada para impactar positivamente en la calidad de vida de las personas”, concluyó Matías Verdugo.