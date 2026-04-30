El testamento del abogado Nureldin Hermosilla que legó su colección de Pablo Neruda a sus cinco hijos

01.11.2015 - NURIELDIN HERMOSILLA RUMIE - ABOGADO - RETRATO - PLANO MEDIO - ENTREVISTA - SANTIAGO - PUBLICADA - LA TERCERA - LA TERCERA REPORTAJES - MANIFIESTO - PAG020 - MARCELO SEGURA

El 3 de octubre de 2025 falleció el destacado abogado Nurieldín Hermosilla Rumie, a los 92 años. Era padre de los también abogados Juan Pablo y Luis Hermosilla, este último protagonista del mediático caso Audio-Factop.

Ayer, a seis meses de su partida, su familia inició el proceso de posesión efectiva ante el 15° Juzgado Civil de Santiago. Entre los documentos presentados al tribunal se presentó su testamento, redactado el 20 de diciembre de 2007 -el anterior lo hizo 22 de septiembre de 1988-, el que es considerado como su “única y última voluntad”. En dicho testamento, Hermosilla Rumie entregó detalles de su vida familiar: declaró ser hijo de Eurípides Demóstenes Hermosilla Cortés y de Ema Rumie Vera (ambos ya fallecidos en ese momento) y dejó constancia de las descendencias de sus dos matrimonios.

NURIELDIN HERMOSILLA - SENTADO - BIBLIOTECA - LEYENDO - COLECCION - LIBROS - POSANDO - ABOGADO - SANTIAGO - REGION METROPOLITANA - CHILE (null)

Según detalló el documento, de su primer enlace con Luz Elena Osorio Fernández nacieron Luis Edgardo, Nuriluz Ema y Juan Pablo Alfredo Hermosilla Osorio. Posteriormente, de su matrimonio con Nicole Gladys Jequier López nacieron Nicole y Nurieldin Andrés Eurípides Hermosilla Jequier. En su testamento, el jurista designó a sus cinco hijos como herederos universales en la “mitad legitimaria” de sus bienes. También estipuló que la “cuarta de mejoras” fuera asignada en partes iguales a tres de ellos: Nuriluz Ema, Nicole y Nurieldin Andrés Eurípides.

A lo largo de su carrera, Nurieldín Hermosilla se consolidó como uno de los penalistas de mayor renombre en el país, viviendo su mayor auge entre las décadas de los 70 y 90. Además de su reconocida labor en el derecho penal, dedicó gran parte de su vida profesional a materias penales y comerciales.

Más allá del ámbito legal, fue un asiduo seguidor del Premio Nobel Pablo Neruda, autodenominándose un verdadero “nerudiano”. En la sección Manifiesto del diario La Tercera, publicada hace una década, se definió como un “coleccionista de todo lo que tenga que ver con Pablo Neruda”, agregando en aquella oportunidad: “Estoy dedicado a la edición de sus libros y participo en la fundación que lleva su nombre”.

Neruda

En su testamento, Nureldin Hermosilla dispuso, con cargo a la cuarta de libre disposición, legar a sus hijos Luis y Juan Pablo sus colecciones de Leyes y Jurisprudencia, así como su Biblioteca Jurídica. Esta última destaca por los libros antiguos de derecho, incluyendo el “Toledani”, que se encontraban tanto en su oficina profesional como en su casa.

Por otro lado, y también con cargo a la cuarta de libre disposición, legó a sus cinco hijos la “Biblioteca y Colección Neruda”, conformada por una amplia variedad de objetos como libros, manuscritos, cartas, estudios, dibujos, óleos, cuadros, grabados, folletos, revistas, fotografías, periódicos, diarios y mascarones incluidos en el catálogo, sumando además la Colección de Conchas y Caracolas.

El testador estableció que sus cinco hijos tienen la libertad de decidir el destino de este patrimonio, pero expresó su “mera opinión”, aclarando expresamente que esto no los obliga, de que la sección catalogada como “Joyas de la Colección Neruda” debería mantenerse como una unidad y permanecer en Chile.

“A fin de evitar conflicto futuros, que en ninguna de las tantas escrituras que le firmé a mi excónyuge Nicole Jequier López, y que ella redactó, le reconocí dominio de parte alguna de esta colección, así como que en el último tiempo, especialmente en los años 2006, 2006 y 2007, he adquirido la mayor parte de las piezas más valiosas e importantes, como por ejemplo aquellas adquiridas a los señores Loyola, Leiva, Morel, etc., de modo que el valor de la colección en su conjunto ha mejorado ostensiblemente en los tres últimos años”, indicó en el texto legal.

También dejó constancia que su segunda esposa, Nicole Jequier López, “no contribuyó al financiamiento en la adquisición de estos libros y restantes piezas de la colección”.

Cuadros

A sus hijos Nuriluz Ema Hermosilla Osorio y Nicole y Nurieldin Andrés Eurípides Hermosilla Jequier les dejó todos los muebles, cuadros, alfombras, esculturas, adornos y libros de arte que se encontraban en su casa habitación, exceptuando aquellos que estuvieran catalogados dentro de la “Colección Neruda”.

Por otro lado, a sus hijos Luis Edgardo y Juan Pablo Alfredo Hermosilla Osorio, les legó el mobiliario, los cuadros, alfombras y escrituras de su oficina profesional. Sin embargo, esto lo hizo con la condición de que ellos le entregaran los elementos necesarios a su nieto Tomás Ramírez Hermosilla para ayudarlo a establecer su propia instalación profesional.

A Juan Pablo Hermosilla le dejó su participación en la sociedad mercantil Asesoría Hermosilla y Compañía Ltda., así como el cuadro “Puerta de la casa en que nací”, del pintor Jaime Bendersky.

A su hijo mayor Luis le asignó una escultura de su padre y el cuadro al óleo “Cerro La Virgen de Valparaíso” del artista Carlos Jaramillo. Para estos dos últimos bienes, dejó el mandato expreso de que deben heredarse de manera sucesiva de generación en generación, debiendo pasar primero a manos de su nieto Juan Cristóbal Hermosilla Zúñiga.

Nureldín Hermosilla nombró a su hijo mayor Luis Edgardo Hermosilla Osorio como albacea. En caso de que este no pueda o no acepte ejercer el cargo, la responsabilidad recaerá en su hija, Nuriluz Ema Hermosilla Osorio.