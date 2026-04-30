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    La crítica del técnico de Gremio al jugador que erró tres penales frente a Zanahoria Pérez: “Lo mejor es sustituirlo”

    El entrenador Luis Castro asegura que tras el segundo tiro fallado por Carlos Vinícius, tuvo que ir otro pateador.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La crítica del técnico de Gremio al jugador que erró tres penales frente a Zanahoria Pérez: “Lo mejor es sustituirlo”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Sebastián Pérez da la vuelta al mundo. El arquero de Palestino le atajó tres penales a Carlos Vinícius, delantero del Gremio. En dos se adelantó, lo que obligó al juez Guillermo Guerrero a repetir en lanzamiento. El tercero fue el definitivo. Zanahoria tapó los tres.

    Luego del partido, el técnico Luis Castro aseguró que su equipo tuvo que cambiar de pateador luego del segundo lanzamiento. “No es que no confíe en Vinícius, pero creo que, en ese momento, para un jugador que falla dos penales, lo mejor es sustituirlo y meter a otro”, dijo.

    El DT, sin embargo, explicó que no pudo hablar con sus jugadores. “No podía comunicarme con el equipo en medio de todo ese alboroto, de todo ese arbitraje, de las repeticiones, de las evasivas. No podía dar la orden de sustitución que quería”, dio a conocer.

    Pese a esto último, Castro intentó decirle a Willian que cambien de pateador. “Llamé al capitán, que no me oyó. Por lo tanto, no pude comunicarme a través de él. No puedo entrar al campo. Entonces Vini, que sé que tiene un carácter muy fuerte, fue a por el tercer penal”, comentó.

    Pérez ataja uno de los penales. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La reacción de Pérez

    Tras el duelo, Pérez valoró su hito. “En el segundo penal sí creo que me adelanté. Él iba dando muchos pasos, nunca se decidía cuándo patear y me jugué un poquito antes. El primero me queda la duda, pero gracias a Dios pude tapar los tres. Por el momento que estamos pasando era crucial sumar”, indicó.

    “Hay estudio, hay fortuna también. A veces uno puede ver muchos videos, pero es lo que va dictando en el en vivo, cómo está uno como arquero, cómo está el pateador también. Pensé que iban a cambiar de pateador, pero siguió el mismo, así que es un conjunto de cosas”, continuó.

    El arquero reveló la reacción de sus compañeros. “Me felicitaron, también había que mantener a Palestino en el partido. Si no era ganar, había que sumar para seguir con vida en la fase de grupo”, resaltó.

    Pérez valoró el empate obtenido por Palestino ante Gremio. “Más allá de los penales, siempre sumar es positivo, nos deja con vida en la competencia. Sabemos que si queremos clasificar tenemos que sacar puntos importantes allá en Montevideo y en Brasil”, sentenció.

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