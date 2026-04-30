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    La particular justificación de César Farías para explicar la derrota del Barcelona SC frente a la UC

    El entrenador venezolano aseguró que su equipo "carece de ataque" y que el presupuesto de la institución que dirige "no está al nivel de los otros clubes".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Universidad Católica derrotó a Barcelona SC en Ecuador. Foto: César Munoz/API/Photosport. CESAR MUNOZ/API/PHOTOSPORT

    La victoria de Universidad Católica ante Barcelona SC -en calidad de visita- dejó profundas heridas en el equipo ecuatoriano. Los de Guayaquil no han cosechado punto alguno en sus tres presentaciones y las explicaciones de su adiestrador, César Farías, no ayudan mucho al consuelo.

    “No tuvimos el rendimiento cuando tuvimos que tenerlo. Nosotros jugamos en campo de ellos y en todo momento intentamos penetrar su bloque defensivo. Pero fueron más eficaces que nosotros, nos ganaron bien y lamentablemente no pudimos solucionarlo. Las derrotas están presentes, cualquier análisis queda del lado del que lo ve con criterio negativo”, aseguró tras el encuentro con los cruzados.

    Luego aseguró que “jugaron sus peores primeros minutos del semestre” y entregó un argumento monetario para justificar la caída. “Cuando tienes a un equipo con más presupuesto y tiempo de trabajo, tienes que ir por la hazaña”, lanzó.

    Y luego prosiguió: “La narrativa dice que somos un equipo muy grande en historia, prestigio, pero el presupuesto no está al nivel de los otros clubes. A veces no hay razonamiento en el análisis con relación a eso. Hoy te deja afuera un mal control, y esos controles a veces valen mucho dinero”. Eso sí, añadió que “no nos estamos quejando, la responsabilidad es mía”.

    Foto: Adrián Nuques/API/Photosport. ADRIAN NUQUES/API/PHOTOSPORT

    Farías dice que no tiene delantera

    Otro de los argumentos que entregó el estratega llanero es que “el equipo carece en ataque, el equipo tuvo que salir de jugadores que marcaron una cantidad de goles que hoy no tiene. Tenemos algunas bajas en ataque y terminamos jugando con tres juveniles, eso es un reflejo de eso”.

    Eso sí, de ninguna manera responsabilizó a los canteranos por la mala campaña. “Puedo hacerme el que está del lado de la hinchada y decir que jueguen los juveniles y se vaya todo el mundo, eso no está bien. Juegan porque tienen experiencia, en la semana lo demuestran con compromiso. No podemos echarles las dificultades a los muchachos, hay que ir llevándolos de una forma natural. Cuando no les salgan dos o tres cositas, los van a criticar”, enfatizó.

    “No es un nombre u otro, es fácil echarle la culpa a uno y decir sal uno y entra otro, que yo me limpio las manos. Existe una realidad, tuvimos que construir un equipo nuevo, tuvo un punto alto ahora ha tenido un punto bajo. Toda curva de crecimiento tiene una de descenso Hoy se vio cansado en los primeros minutos y después mejoramos”, añadió.

    Finalmente, anunció que le pedirá a la dirigencia que invierta en el mercado de pases invernal. “Nosotros tenemos una carencia en el frente de ataque, es algo que está trabajando el club de cara a cuando se abra el libro de pases. No es un secreto, pero no quiere decir que no nos vamos a presentar a los juegos y tratar de ganarlos. Terminaremos el semestre correctamente en posiciones de arriba para aspirar a más. Eso no quiere decir que les vamos a caer a los que están”, concluyó.

    Más sobre:Universidad CatólicaCopa LibertadoresBarcelona SCCésar FaríasUCCruzadosFútbolFútbol Internacional

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