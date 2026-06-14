Cada vez son más las marcas de aspiradoras robot en el mercado chileno. Hace un tiempo comentamos que, por años, el marketing de estos equipos nos ha vendido la idea de que nunca más tendremos que barrer, solo para terminar rescatando al dispositivo que se quedó atrapado con el cable de un cargador, o incluso esparciendo la suciedad del perro por todo el pasillo. Sin embargo, la llegada de la Eufy X10 Pro Omni -de la marca china Anker- busca establecer un estándar más funcional y a un precio accesible.

Para entender su lugar en el saturado mercado de los electrodomésticos inteligentes, hay que apuntar algunas ideas. En nuestras pruebas a lo largo de las últimas semanas, ha quedado claro que este dispositivo no es simplemente una actualización de los modelos anteriores de la firma asiática. Más bien, representa un rediseño de hardware significativo que apunta directamente a competir en la gama de marcas como iRobot y Roborock.

El músculo detrás del diseño

Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

La X10 Pro Omni cuenta con una enorme estación base que aspira el polvo del robot, lava las mopas y las seca con aire caliente. En un departamento promedio en Santiago, encontrarle un lugar que no interrumpa el flujo visual será un desafío. Es un electrodoméstico que exige espacio, pero que paga ese “arriendo” con una autonomía real.

En términos de potencia, el dispositivo ofrece 8.000 Pa de succión. Es una cifra agresiva en el papel, pero que en el día a día se traduce en una eficiencia silenciosa.

¿Qué significa esto? Recoge sin problemas el polvo clásico tras dejar las ventanas abiertas en la capital, pero también la arena de los gatos y el pelo de las mascotas enredado en las alfombras.

La evasión de obstáculos

Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

Uno de los desafíos de estos equipos domésticos hoy es saber qué no aspirar. La X10 Pro Omni incluye un sistema de evasión de obstáculos impulsado por inteligencia artificial -llamado AI.See-, apoyado por una cámara y luz LED para operar en la oscuridad.

¿Funciona? Sí. En la práctica, el robot reconoce zapatillas, desorden de juguetes y, lo más crítico, desechos sólidos de animales, esquivándolos con precisión.

Esta actualización representa un paso en la dirección correcta para evitar los escenarios catastróficos que muchos dueños de mascotas han sufrido con generaciones anteriores de aspiradoras.

Trapeado inteligente y la regla de los 12 milímetros

El otro punto donde la Eufy intenta desmarcarse es en su sistema de mopa doble giratoria. Hay una especie de consenso general sobre que los paños estáticos que solo arrastran agua ya están obsoletos. La X10 Pro Omni aplica presión hacia abajo para fregar manchas secas de café o barro con resultados bastante consistentes.

Pero el detalle técnico más relevante es su elevación automática. Al detectar una alfombra, el dispositivo levanta sus mopas 12 milímetros. Según nuestras pruebas, esta característica permite que el robot aspire una alfombra de pelo corto inmediatamente después de trapear el piso flotante, sin dejar un rastro húmedo a su paso.

¿Vale la pena?

La Eufy X10 Pro Omni es una máquina recomendable, pero no es perfecta. Su gran tamaño requiere planificación espacial en el hogar y su aplicación, aunque robusta, puede resultar abrumadora en los primeros días de configuración de mapas y zonas prohibidas.

Además, si bien su diseño apunta a un sistema completamente autónomo, el usuario todavía tiene que rellenar el estanque de agua limpia y vaciar el depósito de agua sucia de la base una vez a la semana.

Con un precio que la sitúa en el segmento premium del retail nacional (en oferta se encuentra por unos CLP$599.990), no es una compra impulsiva. Sin embargo, carece del humo de otras ofertas y cumple lo que promete con precisión.