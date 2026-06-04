La firma taiwanesa Asus vuelve a apostar por su concepto de doble pantalla, esta vez puliendo todos los detalles que faltaban. En La Tercera probamos el nuevo Zenbook Duo (UX8407) para ver si es una herramienta real de trabajo o solo una curiosidad tecnológica.

Hace rato que los computadores portátiles dejaron de sorprendernos. La fórmula clásica de “teclado abajo y pantalla arriba” funciona tan bien que pocos fabricantes se atreven a cambiarla. Sin embargo, ASUS lleva un par de años obsesionado con la idea de ponerle dos pantallas a esta línea de equipos .

Con el Zenbook Duo UX8407, la versión más reciente del equipo, la marca taiwanesa parece haber dado por fin en el clavo y dejó atrás la etapa de “prototipo raro”.

Estamos ante un equipo que, a simple vista, parece un notebook tradicional y elegante. Pero si retiras el teclado magnético -que por cierto, tiene el tamaño de un teclado normal y no se siente como esas fundas endebles de tablet económico- te encuentras con una segunda pantalla táctil muy similar a la principal.

Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?

¿El resultado? Tienes dos monitores OLED de 14 pulgadas que puedes configurar como quieras . Gracias a un soporte trasero integrado (una bisagra estilo kickstand muy firme), puedes poner ambas pantallas apiladas en vertical o una al lado de la otra en horizontal.

En un par de segundos, pasas de tener un notebook de tamaño estándar a contar con una estación de trabajo de casi 20 pulgadas en la mesa del café o en el escritorio de tu casa.

¿Para qué sirve realmente?

Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?

Es un equipo pensado para la multitarea . Si eres de los que sufre cuando tiene que trabajar fuera de la oficina porque extraña la comodidad de su segundo monitor, este equipo soluciona ese problema de golpe.

Puedes tener una videollamada de Zoom en la pantalla de arriba y un texto de Google Docs en la de abajo. O una línea de tiempo de video en un lado y el navegador web (con un partido del Mundial) o tus fuentes de información en el otro.

Lo más destacable es que ASUS logró que toda esta versatilidad no se convierta en un ladrillo imposible de acarrear. El equipo pesa cerca de 1,65 kilos con el teclado incluido y su grosor es bastante razonable . Entra en cualquier mochila sin cargar la espalda.

Potencia y batería

Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?

Uno de los grandes miedos al tener dos pantallas encendidas al mismo tiempo es que la batería se evapore en un par de horas. Aquí es donde los nuevos procesadores Intel Core Ultra de última generación (X9 388H) hacen su magia.

El rendimiento es excelente si necesitas editar fotos, tener decenas de pestañas abiertas o usar programas pesados, pero su mayor logro es la eficiencia de energía . En un uso normal de oficina, según nuestras pruebas, la batería llega a superar una jornada laboral completa sin tener que andar buscando un enchufe por todos lados.

Además, al usarlo en “modo escritorio” (con las dos pantallas levantadas y el teclado sobre la mesa), en nuestras pruebas el equipo se calienta mucho menos en las manos que muchos computadores tradicionales.

¿Vale la pena?

Por supuesto, no todo es perfecto y hay un par de detalles a considerar antes de hacer la inversión. Primero, las dos pantallas OLED son brillantes, tienen un contraste potente y los colores se ven increíbles, pero su acabado es reflectante (glossy) . Esto significa que si lo usas al aire libre o con una ventana con mucho sol justo detrás tuyo, vas a tener que lidiar con algunos reflejos molestos.

Segundo, aunque puedes escribir directamente sobre la pantalla inferior usando un teclado virtual, la experiencia sigue siendo incómoda para textos largos. Si estás acostumbrado al tacto y recorrido de las teclas físicas, siempre vas a preferir usar el teclado Bluetooth que viene incluido, el cual funciona impecable.

Como sea, el ASUS Zenbook Duo UX8407 ya no es un “chiche” llamativo ni un experimento de diseño , sino una herramienta de trabajo sólida, madura y, sobre todo, fácil de entender y usar.

No es un computador para el usuario promedio que solo quiere ver series en la cama o mandar un par de correos (para eso existen alternativas mucho más baratas y ligeras). Pero si tu día a día requiere manejar mucha información al mismo tiempo, necesitas comparar documentos constantemente, o simplemente odias sentirte limitado por una sola pantalla cuando viajas, este notebook es, hoy por hoy, una de las soluciones más prácticas del mercado para llevar tu oficina completa a cualquier parte.