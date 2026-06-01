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    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    Bajo la etiqueta "Edition 20", la firma taiwanesa presenta su nueva línea de hardware para gamers. Acá, el detalle de los anuncios.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    En el marco de la feria tecnológica Computex 2026 celebrada en Taipéi, ASUS presentó oficialmente la colección “Edition 20” de su línea Republic of Gamers (ROG).

    El anuncio marca las dos décadas de existencia de la división enfocada en videojuegos de la compañía taiwanesa, con un catálogo que incluye desde componentes para PC hasta consolas portátiles y periféricos, unificados bajo un diseño en tonos negros y dorados.

    La presentación dejó de lado los conceptos tradicionales para enfocarse en la actualización técnica de sus equipos de gama alta, la integración de inteligencia artificial en sus procesos de escalado gráfico y un ecosistema de hardware diseñado para operar de manera conjunta.

    La apuesta: ROG XBOX Ally X20

    Uno de los focos principales de la jornada fue la presentación del nuevo bundle para el segmento portátil, un sector que ha visto un crecimiento sostenido en los últimos años.

    La nueva ROG XBOX Ally X20 introduce actualizaciones significativas en su hardware. La pantalla, por ejemplo, incorpora un panel Nebula HDR OLED de 7.4 pulgadas, mejorando el contraste y la fidelidad de imagen frente a sus predecesoras.

    A nivel de procesamiento, funciona con el nuevo chip AMD Ryzen AI Z2 Extreme, el cual integra funciones de inteligencia artificial como el escalado Auto SR para optimizar la tasa de fotogramas.

    El dispositivo incluye un “modo XBOX” nativo para navegación directa y unifica bibliotecas de plataformas como Game Pass y Battle.net. Además, el paquete de aniversario se comercializará junto a las gafas ROG XREAL R1 Edition 20, permitiendo expandir la pantalla del dispositivo a un formato inmersivo de realidad aumentada.

    Componentes y equipos de escritorio de nueva generación

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    Para el sector de ensamblaje y computadores de escritorio, ASUS detalló especificaciones técnicas orientadas al segmento más fiel de la marca, los gamers, preparando el terreno para el hardware de consumo más exigente del mercado actual.

    Sistemas preensamblados:

    ROG G1000 Edition 20: un computador que soporta hasta la nueva tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 y el procesador AMD Ryzen 9 9950X3D. Cuenta con un sistema de refrigeración líquida de 420 mm, capaz de disipar hasta 1000W de TDP.

    Mini PC ROG NUC 16 Edition 20: un equipo compacto de tres litros que integra una GPU RTX 5090 en su versión para portátiles y tecnología de escalado DLSS 4.5.

    Piezas para ensamblaje:

    Placa madre ROG Crosshair X870E: diseñada con un sistema de refrigeración líquida integrado que cubre tanto el procesador como el módulo de regulación de voltaje, sumando soporte para hasta nueve unidades de almacenamiento M.2.

    Fuente de poder ROG Thor 3000W Titanium III: un componente capaz de entregar hasta 3000W de potencia, diseñado con transistores GaN de grado de servidor para mantener la estabilidad durante operaciones de overclocking.

    Gabinete ROG GR20: un chasis de marco abierto modular fabricado en aluminio, el cual permite configuraciones verticales u horizontales.

    Monitores y conectividad

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    En el apartado de periféricos y visualización, ASUS actualizó sus monitores OLED y su línea de conectividad inalámbrica, adaptándose a los nuevos estándares de velocidad.

    Monitor ROG Swift OLED PG27AQWP-G: una pantalla de 26.5 pulgadas que utiliza tecnología de modo dual. Permite a los usuarios alternar entre resolución QHD a 540 Hz o resolución HD a 720 Hz, con un tiempo de respuesta de 0.02 ms.

    Router ROG Rapture GT-BE98 Pro: un dispositivo con soporte para el estándar WiFi 7 de banda cuádruple, capaz de alcanzar velocidades de hasta 30 Gbps mediante canales de 320MHz.

    Periféricos: la línea se complementa con el teclado mecánico ROG Azoth Extreme (con chasis de aluminio y pantalla OLED), el mouse inalámbrico ROG Harpe II Extreme (con sensor de 65K y bases de cristal Corning Gorilla) y la silla ergonómica ROG Destrier.

    En Chile, la colección “Edition 20” de ASUS ROG estará disponible de forma limitada durante el transcurso de este año.

    Lee también:

    Más sobre:ASUSComputex 202ROGROG XBOX Ally X20VideojuegosGamingLaptopsComputadoresROG XREAL R1 Edition 20ROG G1000 Edition 20Mini PC ROG NUC 16 Edition 20TecnologíaROG Crosshair X870EPlaca madreROG Thor 3000W Titanium IIIROG GR20GabinetesROG Swift OLED PG27AQWP-GROG Rapture GT-BE98 ProROG Azoth ExtremeROG Harpe II ExtremeROG Destrier

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