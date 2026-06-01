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    “Mirada centralista” y “discurso de campaña”: las críticas de la oposición a la primera Cuenta Pública de Kast

    Diversos parlamentarios desde el PC a la DC criticaron el discurso de la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast.

    Por 
    Paula Pareja
     
    Joaquín Barrientos

    Ausencia de propuestas, falta de autocrítica y de anuncios para regiones. Esas son algunas de las críticas que han surgido en la oposición respecto a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

    En el discurso de 144 minutos, el Mandatario anunció la entrega de un bono para familias vulnerables con niños menores de 13 años, la creación de un Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV) y un plan de intervención en barrios críticos, entre otras cosas.

    Sin embargo, el diputado Luis Cuello (PC) criticó la “ausencia de anuncios para Valparaíso”. “No hubo ninguna palabra para enfrentar la crisis de la región”, sostuvo.

    El parlamentario acusó que que kast “no dijo nada para superar la crisis del transporte público, para reparar los ascensores ni para avanzar en proyectos estratégicos como el tren entre Valparaíso y Santiago”.

    “Nuestra región necesita con urgencia un plan de inversiones que permita crear empleo y enfrentar la grave situación económica que vivimos. Tenemos la tasa de desempleo más alta del país y, sin embargo, el gobierno no se ha hecho cargo de este problema: no hubo ninguna medida, ninguna propuesta y ninguna respuesta para las familias de la región”, sostuvo.

    Para el diputado Héctor Ulloa (independiente, bancada PPD), la Cuenta Pública de Kast habría tenido “más un tono propio de campaña que el de un gobierno que ya debe responder con hechos concretos a las necesidades del país”.

    El diputado cuestionó que el Ejecutivo construya un relato de emergencia mientras “no se hace cargo de los problemas reales que afectan a las familias”, concretamente en regiones. “No basta con grandes anuncios nacionales si estos no llegan a las familias del sur. En nuestra región los traslados siguen subiendo, especialmente en zonas rurales, y esas realidades no fueron abordadas por el Presidente. Esperamos que a la brevedad pueda corregir esta mirada centralista y responder con mayor seriedad a las necesidades de la gente del sur”, concluyó.

    Por su parte, el jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, cuestionó el cómo se van a ejecutar los planes comprometidos. “Evidentemente que eso es una situación compleja porque se mezclan muchos factores con una menor recaudación fiscal y pretende desarrollar más acciones en beneficio de las ciudadanía”, criticó.

    Sumado a ello, acusó que “faltó la manera en cómo se va a resolver el alza del costo de la vida, y en específico el alza de los combustibles que afecta a todo el país”.

    La senadora Yasna Provoste (DC) también apuntó a que Kast “no ha querido abandonar el discurso de campaña. Solo frases sin métricas ni datos que podamos evaluar con claridad. Lo que nos parece más importante es esta desconexión entre el discurso y los problemas que enfrenta el país”.

    “Esta cuenta pública nos abre más interrogantes que certezas. Porque el Presidente dio buena parte del discurso a contarle al país la herencia que tenía en materia económica. Pero esa realidad no se condice con seguir impulsando un proyecto que recauda menos para el fisco”, sostuvo.

    Desde el Frente Amplio (FA), el senador Diego Ibáñez, se refirió a la Cuenta Pública en su cuenta de X, donde expresó que la rendición no habría tenido “ninguna propuesta robusta que beneficie el bolsillo de las familias, a quienes ya les subió el arriendo, la bencina y la canasta básica”.

    “Un bono para parchar malas decisiones políticas, mientras recortan el presupuesto de los hospitales públicos, es volver a la política de siempre. La megarreforma tributaria sigue siendo su única obsesión para crecer: regalías a los millonarios, pero sacrificios para la clase media. Nada para los emprendedores, pero perdonazos tributarios a las grandes empresas", indicó.

    Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) calificó la cuenta como “un informe público sin autocrítica y lleno de metáforas”.

    “Kast habló como candidato, no como presidente. Pocas respuestas para las familias que no llegan a fin de mes. Habla de una emergencia fiscal, pero impulsa la reducción del presupuesto estatal, más déficit, más deuda y recortes sociales. Utiliza problemas reales para justificar soluciones injustas: sacrificios para los trabajadores y las familias, privilegios para los más ricos", sostuvo.

    La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, criticó que se utilizara el nombre de la poeta Gabriela Mistral para abordar la arista de Educación.

    Según expuso en su cuenta de X, la premio Nobel “entendía la educación como una herramienta para combatir las desigualdades y ampliar las oportunidades. Por eso resulta difícil oír su nombre en una Cuenta Pública donde no se anunciaron medidas para fortalecer la educación pública, sino para restringir derechos y profundizar la selección”.

    Más sobre:Cuenta PúblicaJosé Antonio KastOposiciónIzquierdaLuis CuelloPC

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