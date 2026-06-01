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    Frei defiende su designación como embajador en Misión Especial: “He trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido”

    El exmandatario afirmó que Kast contará con todo su apoyo. “Porque a mí lo único que me interesa es que el país siga creciendo y se siga desarrollando”, sostuvo.

    Por 
    Paula Pareja
     
    Rocío Latorre
    Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue el único expresidente que acudió a la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast en el Congreso Nacional. Tras los 144 minutos de discurso, el exmandatario abordó su designación como embajador de Chile en Misión Especial, ad honorem.

    Fue el pasado viernes cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el jefe de Estado había designado a Frei en el cargo, en un rol que ya había ejercido entre 2014 y 2022, bajo los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

    En ese contexto, el expresidente conversó con La Tercera y remarcó: “He trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido”.

    “Después de mi gobierno (1994-2000) he trabajado con todos los gobiernos que me han pedido ayudar a Chile en el campo internacional, considerando que Chile, hoy en día, un 75% de su PIB es comercio exterior”, sostuvo.

    El exmandatario destacó que "esas cifras muy pocos países las pueden decir, por eso hay que seguir incorporándose al mundo”.

    “Hay sectores en Asia, en la India, en África donde hay que ir y llevar nuestros productos. Chile va a seguir progresando en la medida que esté inserto en el mundo”, aseveró.

    Por otra parte, Frei tuvo una buena apreciación de la primera cuenta del Presidente Kast. “Bien me parece, porque ha tocado casi todos los temas importantes que la gente está esperando”, indicó.

    En ese sentido, el expresidente afirmó que Kast tendrá todo su apoyo, “porque a mí lo único que me interesa es que el país siga creciendo y se siga desarrollando”.

    Más sobre:Eduardo FreiJosé Antonio KastEmbajadorMisión Especial

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