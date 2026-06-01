Kast afirma que el desempleo femenino llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%: verdadero ✅
La tasa de desempleo se ubicó en 28% en el trimestre febrero-abril, por lo que la afirmación de Kast sería verdadera.
La tasa de desempleo para el trimestre febrero-abril subió a 9,1%, la más alta en casi cinco años. Sobre este punto, el Presidente Kast señaló que “el desempleo de las mujeres llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%”. Ambas cifras son correctas.
De acuerdo al INE, el desempleo de las mujeres aumentó 0,8 pp. en el período, producto del ascenso de 2,1% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,3% registrado por las ocupadas.
Según el informe del INE, las desocupadas se expandieron 10,1%, incididas por las cesantes (10,2%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (8,7%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,4% y 47,8%, incrementándose 0,6 pp. y 0,2 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,5%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.
Asimismo, sobre el desempleo de mujeres jóvenes, la tasa de desempleo se ubicó en 28% en el trimestre febrero-abril, por lo que la afirmación de Kast sería verdadera.
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