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    Kast afirma que el desempleo femenino llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%: verdadero ✅

    La tasa de desempleo se ubicó en 28% en el trimestre febrero-abril, por lo que la afirmación de Kast sería verdadera.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Valparaiso, 1 de junio 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast ofrece la primera cuenta publica de su periodo en el Salon de Honor del Congreso Nacional. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    La tasa de desempleo para el trimestre febrero-abril subió a 9,1%, la más alta en casi cinco años. Sobre este punto, el Presidente Kast señaló que “el desempleo de las mujeres llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%”. Ambas cifras son correctas.

    De acuerdo al INE, el desempleo de las mujeres aumentó 0,8 pp. en el período, producto del ascenso de 2,1% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,3% registrado por las ocupadas.

    Según el informe del INE, las desocupadas se expandieron 10,1%, incididas por las cesantes (10,2%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (8,7%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,4% y 47,8%, incrementándose 0,6 pp. y 0,2 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,5%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

    Asimismo, sobre el desempleo de mujeres jóvenes, la tasa de desempleo se ubicó en 28% en el trimestre febrero-abril, por lo que la afirmación de Kast sería verdadera.

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