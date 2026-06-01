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    Política

    En su primera Cuenta Pública: Kast evita la confrontación, hace un llamado a fortalecer las instituciones y pone énfasis en seguridad

    El Presidente rindió cuenta de lo realizado por su gobierno desde su instalación y adelantó lo que se viene en su "nueva" fase que estará marcada por tres ejes: recuperar el orden y fortalecer la seguridad, impulsar la reconstrucción del país y de la institucionalidad y, por último, reactivar la economía y generar más empleos.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Por dos horas y 24 minutos se extendió la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso pleno.

    Como era de esperar, seguridad fue el tema central de la primera rendición de cuentas del Mandatario, un asunto no menor, pues representa el factor que lo catapultó a la Presidencia.

    En ese sentido, durante su discurso abordó el impulso de una serie de proyectos de ley, varios de los cuales ya se encuentran en discusión en el Congreso, como las iniciativas sobre tiempos de flagrancia.

    Con ello, dio a conocer nuevas iniciativas gubernamentales. Una de ellas, centrada en combatir “las incivilidades y el vandalismo”, estableciendo sanciones para conductas como rayados o daños al mobiliario público e incluyendo la pérdida de determinados beneficios sociales.

    Asimismo, abordó el plan destinado a fortalecer la carrera funcionaria de Carabineros y aumentar la dotación policial, una de las prioridades de esta administración.

    Dicho punto contempla mejoras en remuneraciones para aspirantes, bonos trimestrales para funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, además de incentivos vinculados a las escuelas de formación policial.

    Sin confrontación

    Durante su alocución, el Mandatario evitó el tono confrontacional frente al mundo político. De hecho, hizo un llamado a los parlamentarios a la unidad para “reconstruir” el país.

    “Honorables miembros del Congreso Nacional, la reconstrucción de Chile no es tarea de un hombre, ni de un gobierno, es una tarea de todos (...) Lo es, también, de cada uno de ustedes”, dijo.

    “Por ello, esta tarde, quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso. Los chilenos nos eligieron para encontrar soluciones a los problemas que los aquejan y no hay tiempo que perder. Juntos podemos transformar este Congreso en un puente para los acuerdos que Chile necesita. Juntos podemos recuperar el orden que las familias reclaman con urgencia”, continuó Kast.

    “No les pido que piensen igual que el gobierno. La crítica es legítima y el debate fortalece la democracia. Lo que les pido es algo más simple y urgente, que en las grandes causas de Chile como la seguridad, el empleo, la educación, la salud y la vivienda, entre otras, pongamos al país por delante. Mantengamos la unidad en lo esencial y no nos perdamos en debates superficiales o descalificaciones personales”, agregó.

    Más adelante, de forma directa, Kast recalcó: “El proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que hemos presentado a este Honorable Congreso ataca directamente las causas de la emergencia económica, laboral y fiscal. Es una respuesta concreta a una urgencia real. Aprobar el proyecto de Reconstrucción es indispensable para volver a crecer, a emprender y generar los empleos que necesitan los chilenos”.

    Con todo, también llamó a fortalecer la institucionalidad. En ese sentido, sostuvo que el país necesita instituciones sólidas, “abiertas, responsables y sujetas al escrutinio ciudadano”, para así tener una “democracia estable”.

    “Crisis fiscal”

    Llegado el momento, el Presidente dio lugar al ámbito económico, otro de los puntos importantes de su primera cuenta. Allí remarcó que el país enfrenta una “crisis fiscal”.

    “Cuando asumimos, aventuramos que la situación era difícil. Dos meses después, hemos constatado que el estado económico de la nación es incluso más complejo de lo que se podía prever. Los últimos indicadores de crecimiento y desempleo son muy negativos. Representan el punto de partida de nuestra administración y nos obligan a reaccionar con urgencia para impulsar la reactivación del país”, aseguró el Jefe de Estado.

    En esa misma línea, acusó: “Heredamos un país con las cuentas desordenadas, y nuestra obligación no es quejarnos, sino ordenarlas”.

    “Por eso, nuestro gobierno tomó decisiones desde el primer día. Ya hemos implementado medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos, que permiten que la situación no empeore aún más. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales”, añadió el Presidente.

    Fusión de ministerios

    Ya llegando a las dos horas del inicio del discurso, el Presidente dio a conocer que prontamente se presentará un proyecto de ley para avanzar en la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica.

    Apelando a un Estado “más moderno”, Kast acotó: “No le podemos pedir austeridad y eficiencia a las familias chilenas si el propio Estado no es capaz de ordenarse a sí mismo”.

    Además de esa fusión, Kast sostuvo que el gobierno convocará a una Comisión de Expertos “con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado, una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos”.

    “A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios”, agregó.

    Más sobre:José Antonio KastCuenta PúblicaCongreso NacionalPresidente

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