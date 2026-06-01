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    ¿Cómo fue el final de Euphoria? O por qué la “aburrida” tercera temporada sepultó al fenómeno juvenil

    Tras cuatro años de espera, la serie de Sam Levinson en HBO emitió su último episodio en medio de duras críticas que acusan un desenlace "frío", "fallido" y desconectado de su esencia original. OJO: la siguiente nota contiene spoilers.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    ¿Cómo fue el final de Euphoria? O por qué la “aburrida” tercera temporada sepultó al fenómeno juvenil

    Y se terminó. No habrá más. Tras el último episodio de su tercera temporada, la serie Euphoria ha llegado a su fin. Así lo confirmó su creador Sam Levinson en el podcast Popcast del The New York Times. Es decir, el último episodio que acaba de emitirse, In god we trust, es el cierre definitivo de la ficción.

    Atención: esta nota contiene spoilers.

    Considerada una serie fenómeno que retrató a la juventud de la bisagra de las décadas del 2010 y 2020, lo cierto es que se terminó convirtiendo un semillero de actores que luego serían estrellas. A saber: Zendaya, Jacob Elordi, y Sydney Sweeney. Pero el cierre -marcado por la muerte del personaje de Rue Bennett (Zendaya)- estuvo muy lejos de convencer. Así lo criticó el sitio especializado IndieWire. “El final de la serie intenta abarcar demasiado y fracasa estrepitosamente...El final de Euphoria, de Sam Levinson, intenta pintar un retrato honesto de la adicción sin añadir nada más allá de la realidad, antes de concluir con una fantasía televisiva tan fuera de lugar que resulta insultante".

    “Después de tres temporadas y cuatro años de espera para los episodios finales, Euphoria ni siquiera se atreve a comprometerse con un final honesto. En cambio, admite una fantasía mientras intenta convencerte de otra" y sentencia: “Una tercera temporada inflada y aburrida que culminó con un final igual de inflado y aburrido”.

    Es que a diferencia de las aplaudidas primeras dos temporadas, del 2019 y 2022, esta tercera de 2026 quedó a la sombra. En esta ocasión, los protagonistas ya no son adolescentes de la secundaria que viven entre fiestas, drogas y sexo. Han pasado cinco años y ahora son adultos.

    Pero acaso ese salto vital le terminó restando a la serie. “Sucia, desesperada y absolutamente inútil”, señaló la crítica del The Guardian. “La tercera temporada de Euphoria no valió la pena la espera. Es una obra sórdida y sin humor, un auténtico fetiche de tortura, obsesionada y a la vez repugnante con el trabajo sexual”.

    Y remata: “Las actuaciones son en su mayoría buenas, y a veces excelentes, como en los casos de Zendaya, Sweeney y Akinnuoye-Agbaje. Pero la tercera temporada de Euphoria es una serie sombría que parece empeñada en perturbarnos sin motivo alguno. Si el reparto parecía desesperado por terminar cuanto antes, ahora sabemos por qué”.

    Algo similar podemos ver en el el popular sitio Rotten Tomatoes, el cual calificó la primera temporada con un 80% en el “Tomatometer“. La segunda entrega siguió siendo bien evaluada a pesar de que bajó solo un poco la puntuación, con un 78%. Sin embargo, a la tercera solo le entregó un 42%.

    La BBC tampoco fue muy generosa con esta tercera entrega. “De todos los giros argumentales que podrías haber anticipado para la tercera y (según los rumores) última temporada de Euphoria, convertir la historia de Rue (Zendaya) en un neowestern —conducir por un desierto, caminar junto a una auténtica planta rodadora, trabajar para un jefe con sombrero de vaquero que lleva una pistola dorada— probablemente no estaba entre las predicciones de nadie. Ese es solo uno de los muchos giros que podrían hacerte exclamar: “¿Eh? ¿Por qué?”.

    La parte de las críticas

    Contactada por Culto, la crítica de cine y series de radio 13C, Sol Márquez, se explaya sobre el final de Euphoria y evalúa la serie. “Sobre el último capítulo, creo que hay muchísimas escenas que no eran necesarias y creo que esta distancia que hay con la muerte de Rue, cuando siempre supimos que era lo que venía, por parte de sus personajes más cercanos me llama me llamó la atención. Me pareció frío“.

    “Que gran parte de la resolución (del final) tenga que ver con este arco de venganza del personaje de Ali, que es interesante y que de alguna manera nos habla como de algún tipo de optimismo, no siento que sea coherente con lo que hemos visto en los ciclos anteriores. Creo que es (un final) fallido, creo que es un ciclo fallido, con demasiada violencia, con esta idea de que tenían que pagar por sus culpas, pero me parece que están pagando un precio muy caro, incluso, en algún grado, Nate”.

    La editora de Cultura de radio Duna y crítica de series de Culto, Paula Frederick, opina: “Lo que más le juega en contra a esta tercera y última temporada de Euphoria, es su pasado. Después del debut explosivo de 2019, que arrasó con todo a su paso e instaló definitivamente en el mapa a Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, y su segunda aplaudida temporada, las expectativas eran altas. Pero la Euphoria, esta vez, no llegó. Quizás, los cuatro años de espera mataron esa ebullición y ese ímpetu revolucionario, que hacía que cada escena se viviera como un triunfo, una propuesta única que congeniaba de manera magistral, la sutileza de las emociones con la brutalidad.

    Euphoria 3 se pasó de revoluciones, confió mucho en sus propios excesos y, como Rue o Nate, perdió su brújula. Aunque hay escenas y momentos que recuerdan la dramática elegancia de antes, y Zendaya sigue brillando en su atormentado rol, a ratos se percibe como una caricatura de sí misma. No es que haya perdido su esencia ni las temáticas que la movilizan, la inmadurez perpetua, la fragilidad de la familia, el desborde emocional y los excesos irreversibles, pero en pocos momentos alcanzan la profundidad narrativa y visual de las entregas anteriores”.

    Sol Márquez agrega: “Esta tercera temporada me parece que fue bastante fallida. Creo que el inicio de la serie nos habló de esta angustia, de una generación Z que estaba sobreexpuesta, que visualmente era muy atractiva, y eso se fue perdiendo con el tiempo. La tercera temporada se aleja de eso, parece casi como otra serie, siento yo. Y hemos tenido otros casos con series donde el elenco se hace muy famoso y cerrar el ciclo es muy difícil, como es la última temporada de How I Met Your Mother. Pero creo que los los personajes merecían un poco más, no sé si de cariño, porque Sam Levinson no es un showrunner que trabaje con cariño sus hacia sus personajes, pero sí como un poco más de coherencia".

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