CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Francisco Martínez, candidato a rector de la U. de Chile: “Un recorte significa un retroceso”

    “La transformación de la universidad es urgente”, señala el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, uno de los dos aspirantes a la rectoría de la Universidad de Chile que este martes se estarán viendo las caras en el balotaje.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Con 23,2% de las preferencias, Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, pasó a la segunda vuelta del proceso eleccionario que busca al nuevo rector de la Casa de Bello. Esa votación se realizará este martes, entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, y su contendora es Alejandra Mizala, profesora que proviene de la misma facultad.

    ¿Qué espera de esta segunda vuelta? ¿Ve que tiene opciones?

    Ha sido un proceso largo, pero además es interesante el interés, releva una discusión de la universidad que tiene impacto en el país. Vamos muy entusiasmados y esperanzados, está todo por decirse, pero ha sido una discusión llena de argumentos y de propuestas.

    ¿Cuánta incertidumbre le agrega el voto electrónico?

    Es tan cierto en el sentido de que no se puede predecir, pero es mucho más cierto en el sentido de que refleja la votación más masiva de los académicos que sin voto electrónico no pueden votar.

    ¿Logró cerrar apoyos de los excandidatos Lavandero o Ruiz Tagle?

    Efectivamente conseguimos mucho apoyo de los votantes de aquellos candidatos que no pasaron a la segunda vuelta. Complementamos nuestras propuestas con las visiones que ellos querían relevar y que nosotros estábamos disponibles para hacer una propuesta más robusta.

    ¿Por qué su afán de ser rector?

    Lo he definido como una transformación de la universidad, es decir, ponerla a tono con los cambios que están ocurriendo en este siglo -, inteligencia artificial, cambio climático, democracia y desburocratizar la universidad-, una situación que requiere transformaciones bien profundas. Y, además, una pérdida de credibilidad o de aporte a la sociedad. Me parece que la transformación de la universidad es urgente; hacer modificaciones estructurales para tener mayor autonomía, mayor capacidad de gestión y mayor potencia dentro de la educación superior.

    ¿Qué universidad recibirá quien asuma? ¿Cómo fue la gestión de Rosa Devés?

    La universidad está en una situación de cambio de ciclo. Y hay temas respecto del orden interno, hay temas pendientes como las tomas, que nos complican bastante y tenemos que decididamente resolver ese punto. También tenemos temas que resolver respecto del área financiera. No vemos grandes riesgos, sino más bien vemos oportunidades de generar una nueva etapa avanzada.

    Ya que las menciona, ¿cómo resolvería las tomas?

    He solicitado hace tiempo que tengamos una clara definición de un protocolo para abordar estos temas de conflicto, un protocolo de acción bien pensado, que sea un acuerdo social interno que nos permita abordar sabiendo todos cómo se procede, sin tener que pasar por situaciones relativamente traumáticas.

    Pero quien se manifiesta no obedece precisamente a esas lógicas.

    Un instructivo no es lo mismo que un protocolo. Esto último tiene que resolver el problema y no solamente anunciar cuál es el comportamiento que debemos tener.

    ¿Cuál es su diagnóstico de la educación pública en general, a todo nivel?

    A mí me preocupa la educación escolar. Todavía hay un déficit en la formación de los estudiantes, no llegan suficientemente bien preparados a la universidad. Y, por otra parte, una cosa curiosa, la educación superior en general muestra buenos síntomas de calidad en términos de la formación de profesionales si se compara con el mundo. Eso hace que las carreras sean más largas, porque hay un déficit que cubrir. Hay dos problemas bien estructurales que hay que resolver. Por una parte, el financiamiento de los estudiantes, un sistema que sea estable. Y el segundo es el de la investigación. Chile está en problemas con el tema del conocimiento, la creación de nuevas ideas, nuevas patentes, nuevas capacidades de transformar la industria en una innovativa. La industria, los privados, tienen que repensar cuál es su rol en la sociedad, porque el componente de aporte privado en el caso chileno es particularmente baja.

    ¿Deben ser más cortas las carreras?

    Efectivamente los estudiantes llegan con un déficit que hace necesario tener una estrategia de resolverlos, porque si no terminamos educando solo a una elite. Una carrera de dos años de bachiller y dos años de licenciatura es el equivalente al mundo desarrollado y nosotros estamos bastante alineados con eso, excepto de que tenemos dos o uno y medio para obtener un título. Mi posición es que haya una solución al tema del financiamiento de investigación, porque si es que se van a cortar las carreras las universidades que más van a fallar en términos de lograr su objetivo van a ser las que hacen la investigación. Y si es que hay un intento de acortar las carreras a cuatro años, tiene que haber un sistema de habilitación para poder ejercer profesionalmente como lo es en todas partes del mundo. Y lo tercero es que deberían ser homologadas directamente a un magister, que al menos en la U. de Chile es la formación de nuestros profesionales, que equivale a un magíster en las mejores universidades en el mundo.

    A quien asuma le tocará un contexto de recortes al ser la U. de Chile una pública. ¿Cuánto afectan al desarrollo de la universidad?

    Es una mirada muy compleja para el país, un recorte significa un retroceso. Y eso significa, básicamente, seguir construyendo un futuro basado en la extracción de recursos básicos entregados a los países desarrollados para que ellos le den valor. Estos recortes a la educación superior, a la creación de conocimiento y a la transferencia son un golpe en el sentido contrario. Esto de llegar y recortar sin tener una estrategia para desarrollar al país me parece que lo que hace es utilizar capacidades que se se han ido con esfuerzo desarrollando durante años para ahora extraer algún tipo de rentabilidad de muy corto plazo. La visión de largo plazo requiere una profundidad y un espesor de política mucho mayor.

    Más sobre:EducaciónEducación superiorFrancisco MartínezUniversidad de ChileU. de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La mejor canción de Beach Boys según Brian Wilson: “Lloré a mares cuando la escuché en la radio”

    “Mirada centralista” y “discurso de campaña”: las críticas de la oposición a la primera Cuenta Pública de Kast

    Mayor interés ciudadano por el patrimonio contrasta con brechas en el acceso y reparos a la institucionalidad

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana

    Alejandra Mizala, candidata a rectora de la U. de Chile: “Las tomas no son aceptables como forma de movilización”

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    Lo más leído

    1.
    Cómo operará el Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública

    Cómo operará el Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública

    2.
    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    3.
    Kast dice que van 378 víctimas de homicidio y el año pasado había 444 a esta misma semana: verdadero ✅

    Kast dice que van 378 víctimas de homicidio y el año pasado había 444 a esta misma semana: verdadero ✅

    4.
    A más 23 años de su creación: Cómo funciona el Sistema de Alta Dirección Pública del cual Kast anunció su “modernización”

    A más 23 años de su creación: Cómo funciona el Sistema de Alta Dirección Pública del cual Kast anunció su “modernización”

    5.
    Estrategia nacional de formación básica, indicación a Sala Cuna y fin a la tómbola: los ejes de Kast en educación

    Estrategia nacional de formación básica, indicación a Sala Cuna y fin a la tómbola: los ejes de Kast en educación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    “Mirada centralista” y “discurso de campaña”: las críticas de la oposición a la primera Cuenta Pública de Kast
    Chile

    “Mirada centralista” y “discurso de campaña”: las críticas de la oposición a la primera Cuenta Pública de Kast

    Francisco Martínez, candidato a rector de la U. de Chile: “Un recorte significa un retroceso”

    Alejandra Mizala, candidata a rectora de la U. de Chile: “Las tomas no son aceptables como forma de movilización”

    “Este es el país que recibimos”: Quiroz critica la herencia económica tras el Imacec y hace mea culpa por alza de las bencinas
    Negocios

    “Este es el país que recibimos”: Quiroz critica la herencia económica tras el Imacec y hace mea culpa por alza de las bencinas

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Kast afirma que el desempleo femenino llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%: verdadero ✅

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos
    Tendencias

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”
    El Deportivo

    La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 14

    “Meses de engaño”: accionistas del Sevilla cargan contra Sergio Ramos tras el fallido proceso de compra del club

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware
    Tecnología

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    La mejor canción de Beach Boys según Brian Wilson: “Lloré a mares cuando la escuché en la radio”
    Cultura y entretención

    La mejor canción de Beach Boys según Brian Wilson: “Lloré a mares cuando la escuché en la radio”

    Mayor interés ciudadano por el patrimonio contrasta con brechas en el acceso y reparos a la institucionalidad

    Por éxito de venta Manuel García agrega otras 4 ciudades para su gira durante julio

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana
    Mundo

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana

    Las definiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en su único debate antes del balotaje en Perú

    Irán suspende las conversaciones con EE.UU. en protesta por los ataques israelíes contra Líbano y Trump interviene para salvar preacuerdo

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas