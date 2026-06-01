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    Kast dice que van 378 víctimas de homicidio y el año pasado había 444 a esta misma semana: verdadero ✅

    Según el informe preliminar de Víctimas de Homicidios, que es elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), la cifra es correcta.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    Durante su discurso de la Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast hizo referencia a la situación de seguridad.

    Esto en el marco de una alocución que partió con este tema, como una señal de lo que es la agenda prioritaria del gobierno.

    Como parte del diagnóstico de la compleja situación de seguridad que atraviesa el país, Kast se refirió las cifras de víctimas de homicidio.

    Así fue como el mandatario dijo que el año pasado, al 31 de mayo, hubo un total de 444 víctimas de este delito y que en el mismo periodo de este año, se registran 378.

    La Tercera revisó las cifras del Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y chequeó que las cifras de Kast son verdaderas.

    Todos los lunes el gobierno está transparentando estas cifras, con un reporte semanal. Según las cifras de la SPD, la última semana hubo 11 víctimas, mientras que el año pasado en el mismo periodo se registraron 19 fallecidos a causa de dicho delito.

    Las estadísticas entregadas por la subsecretaría, según consigna el reporte, “corresponde a un conteo de víctimas construido a partir de datos proporcionados por Carabineros y la Policía de Investigaciones sobre hechos con resultado de muerte y que involucren la participación de terceros”.

    “Por lo mismo, estas cifras pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación, ya sea por la reclasificación de estos u otros hechos durante la investigación, así como por la incorporación de otras instituciones no incluidas en este reporte inicial, como el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal o el Registro Civil”, concluye el reporte.

    Antes de dejar el gobierno, el expresidente Gabriel Boric junto al exministro Luis Cordero, dieron a conocer el informe final de este delito, que es la fuente más confiable sobre la materia. Dicho reporte, que tomó en consideración todo el año 2025, reveló que en total hubo 1.091 víctimas de homicidio.

    Más sobre:Cuenta PúblicaKastHomicidiosSeguridad

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