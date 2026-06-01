En su primera Cuenta Pública: Kast destaca los principios que marcan su administración

A las 12:06 horas el Presidente José Antonio Kast dio inicio a su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional.

Agradeciendo la presencia de las autoridades, el Mandatario aseguró que el “camino” de su gobierno “está guiado por principios que no son consignas, sino convicciones”.

En concreto, el jefe de Estado aseguró que el gobierno se ha “levantado sobre los mismos principios permanentes: el sentido del deber, el respeto por las instituciones y el amor por la patria y por la familia”.

En detalle, destacó “la libertad”, señalando que “las sociedades prosperan cuando se favorece la libre iniciativa de las personas”.

Por otra parte, resaltó “el amor por la vida y la familia, porque es en la familia donde se cultivan el respeto, la justicia, la empatía y la generosidad".

En otro punto, destacó “el valor del esfuerzo y del mérito, porque el progreso de Chile se construye con el trabajo y el compromiso de cada uno de nosotros”.

Además, subrayó la necesidad de tener “una economía libre y abierta al mundo, porque es la mejor herramienta que conoce la humanidad para superar la pobreza”.

Como último punto destacó el tener “un Estado que hace valer el imperio de la Ley, garantizando el orden y trabajando unido con la sociedad civil en la búsqueda del bien común”.