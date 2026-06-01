Kast señaló que “hace poco más de una década, Chile crecía por sobre el 5% y 940 mil personas están desempleadas: verdadero ✅

Valparaiso, 1 de junio 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast ofrece la primera cuenta publica de su periodo en el Salon de Honor del Congreso Nacional. Sebastian Cisternas/Aton Chile

En materia de crecimiento económico y de empleo, el Presidente José Antonio Kast, señaló que “hace poco más de una década, Chile crecía por sobre el 5% y creaba miles de empleos. (Ahora) son más de 940 mil personas las que buscan trabajo y no lo encuentran. Además, se completaron 40 meses seguidos con el desempleo sobre el 8%”.

La afirmación es verdadera. De acuerdo a cifras del Banco Central, entre los años 2010-2013, la economía creció 5,4% promedio. De allí en más, la economía comenzó a desacelerarse hasta crecer 2% promedio durante el período de Gabriel Boric.

También es verdadera la cifra de desempleados. En la última encuesta de empleo del INE correspondiente al trimestre febrero-abril, se reportó que 944.794 personas están desempleadas. Y además se completaron 40 meses con el desempleo en 8% o más.