A más 23 años de su creación: Cómo funciona el Sistema de Alta Dirección Pública del cual Kast anunció su “modernización”

El Presidente José Antonio Kast anunció durante su discurso de la Cuenta Pública del 2026 que desde el Ejecutivo buscarían modernizar el funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) .

En la actualidad, el SADP es el que permite la selección de altos directivos a través de concursos públicos.

Así las cosas, el mandatario durante su discurso primeramente valoró esta institución: “A casi 20 años de su creación, el Sistema de Alta Dirección Pública es la herramienta con que cuenta el Estado para que sus cargos directivos se llenen por mérito y no por cuoteo político. Valoramos ese principio y queremos protegerlo”.

“ Sin embargo, el sistema, tal como funciona hoy, no responde con la agilidad que el país necesita . Los concursos toman demasiado tiempo, las vacantes se acumulan, los cargos quedan por largos períodos en manos de suplencias y, en la práctica, se ha ido debilitando aquello que el ADP venía justamente a garantizar: liderazgos estables, idóneos y responsables al frente de las instituciones públicas”, añadió al respecto.

Así las cosas, Kast detalló que un ejemplo de esta situación se observa al interior del sistema de salud público.

“Al asumir, encontramos que, de los 321 cargos que deben proveerse por esta vía en los servicios y hospitales del país, 184 estaban vacantes, la mayoría de ellas en las direcciones que conducen la gestión del día a día”, detalló el Presidente.

“ Por eso vamos a evaluar y modernizar el Sistema de Alta Dirección Pública en su conjunto . Queremos un Estado conducido por directivos con nombre, con mandato y con responsabilidad sobre sus metas, porque el mérito en la función pública no es un trámite administrativo”, anunció.

Los orígenes del Sistema de Alta Dirección Pública

El Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) fue creado en 2003 durante la administración del Presidente Ricardo Lagos, tras conseguirse un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición de aquella época.

En particular, el ex senador y entonces diputado Pablo Longueira y el otrora mandatario habrían sellado el pacto, de forma de dar un cierre al polémico MOP-Gate, bullado caso que investigó una serie de pagos fraudulentos a consultoras externos para dar sobresueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Con el objetivo de garantizar una mayor transparencia en los procesos de selección en el aparato público, el SADP busca que los directores de servicios, además de los directores regionales y equipos directivos, sean elegidos por medio de concursos públicos transparentes. Actualmente la institución es dependiente del Ministerio de Hacienda.

El consejo a cargo de cumplir con esta directriz está conformado por cinco personas: cuatro nombradas con la participación del Senado y la quinta correspondiente al director en ejercicio del Registro Civil, quien además ejerce la presidencia del consejo.

Así las cosas, tras haber iniciado en 2004 con la selección de 680 cargos, en la actualidad casi 5.000 posiciones en el sistema público son escogidas a través de concursos vigilados por el SADP.

Según lo que establece la ley que actualmente regula a las SADP, los altos directivos escogidos a través de los concursos tendrán una duración en sus cargos de tres años, la cual también podrá ser renovada en otras dos ocasiones durante el mismo período.

Otro elemento importante de este sistema es que se encuentran excluidos de este sistema todos aquellas cargos considerados al interior del Ejecutivo como de “exclusiva confianza”, los cuales son determinados por el propio mandatario por el período que se extienda su administración.