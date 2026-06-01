Kast anuncia bono para familias del 80% más vulnerable que tengan hijos hasta los 13 años

En su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast, anunció que se entregará a un bono de ayuda económica para las familias que tengan hijos.

En el marco del alza de precios de servicios básicos, el Mandatario aseguró que el gobierno seguirá “apoyando a los chilenos para enfrentar estos desafíos, porque sabemos que, cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren”.

En esa línea, señaló que “ese golpe es aún más duro cuando hay hijos que criar, porque los gastos no pueden esperar”.

En ese escenario, anunció la entrega de un apoyo económico para las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años.

En concreto, se les entregará $30.000 por niño “para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita”, destacó Kast.