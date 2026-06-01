Kast dice que hay 500 mil familias sin acceso a un hogar: verdadero ✅
Según el déficit habitacional cuantitativo usando los datos del Censo 2024 son 491.904 los requerimientos de nuevas viviendas, y de acuerdo a la Casen 2024 son 405.552.
En medio del discurso de Cuenta Pública el Presidente José Antonio Kast, acompañado por su ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sostuvo: “En vivienda, recibimos un déficit que deja a casi 500 mil familias sin acceso a un hogar y a más de 120 mil familias viviendo en campamentos. Una familia que postula a un programa del Minvu espera, en promedio, once años por su casa. El 44% de ese déficit corresponde a jóvenes entre 18 y 40 años“.
El tema del déficit habitacional ha sido una de las principales arremetidas del gobierno de Kast, y las cifras dan cuenta de que su diagnóstico es correcto.
Respecto del déficit habitacional, el dato más actualizado es el Déficit Habitacional Cuantitativo -que son los requerimientos de nuevas viviendas- y se recoge a partir de los Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El dato más nuevo corresponde al Censo 2024 el que estimó en 491.904 los requerimientos de nuevas viviendas, lo que da el valor aproximado por Kast en 500 mil. Para ese cálculo se consideran las viviendas irrecuperables, hogares allegados, núcleos secundarios hacinados y viviendas en hacinamiento no ampliable.
De todas maneras, si se calcula en vez del censo con la encuesta Casen 2024, el Minvu establece en 405.552 los requerimientos de nuevas viviendas.
Respecto de las 120 mil familias viviendo en campamentos, hay datos que coinciden con ese diagnóstico. Por ejemplo, el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de la fundación Techo estableció que “los registros indican que hay 1.428 campamentos distribuidos a lo largo del territorio nacional, donde habitan 120.584 familia”.
Sobre la frase de que una familia espera en promedio once años por una casa una vez que postulan a un programa del Minvu, un estudio de la fundación Déficit Cero 2023 da cuenta de demoras en promedio de 10 años y 8 meses.
Por último, respecto de la frase de que “el 44% de ese déficit corresponde a jóvenes de entre 18 y 40 años” un estudio de Déficit Cero dio cuenta de ello el pasado 6 de mayo.
El 44% de los hogares que registran déficit sus jefes de hogar tienen entre 18 y 39 años: un total de 214.920 hogares, según se calculó a partir de los datos de Casen y el Censo 2024. El rango etario 40-49 años tiene un déficit de 18% y el rango 50-59 años registra un 16,2%. Los que tienen 60 años o más registran un déficit de 22,1%.
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