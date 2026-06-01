Kast dice que hay 500 mil familias sin acceso a un hogar: verdadero ✅

El Presidente de la República José Antonio Kast ofrece la primera cuenta publica de su periodo en el salon de honor del Congreso Nacional. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile.

En medio del discurso de Cuenta Pública el Presidente José Antonio Kast, acompañado por su ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sostuvo: “En vivienda, recibimos un déficit que deja a casi 500 mil familias sin acceso a un hogar y a más de 120 mil familias viviendo en campamentos . Una familia que postula a un programa del Minvu espera, en promedio, once años por su casa. El 44% de ese déficit corresponde a jóvenes entre 18 y 40 años “.

El tema del déficit habitacional ha sido una de las principales arremetidas del gobierno de Kast, y las cifras dan cuenta de que su diagnóstico es correcto.

Respecto del déficit habitacional, el dato más actualizado es el Déficit Habitacional Cuantitativo -que son los requerimientos de nuevas viviendas- y se recoge a partir de los Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El dato más nuevo corresponde al Censo 2024 el que estimó en 491.904 los requerimientos de nuevas viviendas , lo que da el valor aproximado por Kast en 500 mil. Para ese cálculo se consideran las viviendas irrecuperables, hogares allegados, núcleos secundarios hacinados y viviendas en hacinamiento no ampliable.

De todas maneras, si se calcula en vez del censo con la encuesta Casen 2024, el Minvu establece en 405.552 los requerimientos de nuevas viviendas .

Respecto de las 120 mil familias viviendo en campamentos, hay datos que coinciden con ese diagnóstico. Por ejemplo, el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de la fundación Techo estableció que “los registros indican que hay 1.428 campamentos distribuidos a lo largo del territorio nacional, donde habitan 120.584 familia ”.

Sobre la frase de que una familia espera en promedio once años por una casa una vez que postulan a un programa del Minvu, un estudio de la fundación Déficit Cero 2023 da cuenta de demoras en promedio de 10 años y 8 meses.

Por último, respecto de la frase de que “el 44% de ese déficit corresponde a jóvenes de entre 18 y 40 años” un estudio de Déficit Cero dio cuenta de ello el pasado 6 de mayo.

El 44% de los hogares que registran déficit sus jefes de hogar tienen entre 18 y 39 años: un total de 214.920 hogares, según se calculó a partir de los datos de Casen y el Censo 2024. El rango etario 40-49 años tiene un déficit de 18% y el rango 50-59 años registra un 16,2%. Los que tienen 60 años o más registran un déficit de 22,1%.