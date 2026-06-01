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    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 14

    La decimocuarta jornada del Campeonato Nacional culminó con el empate entre Palestino y Audax Italiano.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 14. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Finalizó la decimocuarta jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracia a su triunfo frente Deportes La Serena.

    La U, en tanto, sufrió pero venció a Deportes Concepción. La UC, por su parte, goleó a a Huachipato en Talcahuano y es escolta del Cacique junto a Coquimbo Unido.

    Los resultados de la decimocuarta fecha de la Liga de Primera

    Cobresal 0-1 Ñublense

    Universidad de Concepción 0-0 Unión La Calera

    Deportes La Serena 2-4 Colo Colo

    Universidad de Chile 2-1 Deportes Concepción

    Deportes Limache 2-3 Coquimbo Unido

    Huachipato 0-3 Universidad Católica

    O’Higgins 2-3 Everton

    Palestino 0-0 Audax Italiano

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Colo Colo141433
    2Universidad Católica141123
    3Coquimbo Unido14423
    4Everton14522
    5Huachipato14122
    6Deportes Limache14821
    7Palestino14121
    8Ñublense14-121
    9Universidad de Chile13520
    10O’Higgins13-119
    11Universidad de Concepción14-919
    12Deportes La Serena14-417
    13Audax Italiano14-315
    14Cobresal14-713
    15Deportes Concepción14-1011
    16Unión La Calera14-1411
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