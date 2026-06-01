¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 14.

Finalizó la decimocuarta jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracia a su triunfo frente Deportes La Serena.

La U, en tanto, sufrió pero venció a Deportes Concepción. La UC, por su parte, goleó a a Huachipato en Talcahuano y es escolta del Cacique junto a Coquimbo Unido.

Los resultados de la decimocuarta fecha de la Liga de Primera

Cobresal 0-1 Ñublense

Universidad de Concepción 0-0 Unión La Calera

Deportes La Serena 2-4 Colo Colo

Universidad de Chile 2-1 Deportes Concepción

Deportes Limache 2-3 Coquimbo Unido

Huachipato 0-3 Universidad Católica

O’Higgins 2-3 Everton

Palestino 0-0 Audax Italiano

Así quedó la tabla de la Liga de Primera