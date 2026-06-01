¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 14
La decimocuarta jornada del Campeonato Nacional culminó con el empate entre Palestino y Audax Italiano.
Finalizó la decimocuarta jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracia a su triunfo frente Deportes La Serena.
La U, en tanto, sufrió pero venció a Deportes Concepción. La UC, por su parte, goleó a a Huachipato en Talcahuano y es escolta del Cacique junto a Coquimbo Unido.
Los resultados de la decimocuarta fecha de la Liga de Primera
Universidad de Concepción 0-0 Unión La Calera
Deportes La Serena 2-4 Colo Colo
Universidad de Chile 2-1 Deportes Concepción
Deportes Limache 2-3 Coquimbo Unido
Huachipato 0-3 Universidad Católica
O’Higgins 2-3 Everton
Palestino 0-0 Audax Italiano
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Colo Colo
|14
|14
|33
|2
|Universidad Católica
|14
|11
|23
|3
|Coquimbo Unido
|14
|4
|23
|4
|Everton
|14
|5
|22
|5
|Huachipato
|14
|1
|22
|6
|Deportes Limache
|14
|8
|21
|7
|Palestino
|14
|1
|21
|8
|Ñublense
|14
|-1
|21
|9
|Universidad de Chile
|13
|5
|20
|10
|O’Higgins
|13
|-1
|19
|11
|Universidad de Concepción
|14
|-9
|19
|12
|Deportes La Serena
|14
|-4
|17
|13
|Audax Italiano
|14
|-3
|15
|14
|Cobresal
|14
|-7
|13
|15
|Deportes Concepción
|14
|-10
|11
|16
|Unión La Calera
|14
|-14
|11
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