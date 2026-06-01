Con una mesa de trabajo incluida: el nuevo guiño del Presidente Kast al estadio de la U durante la Cuenta Pública

El Presidente Kast promulgó la reforma de la Ley de SADP en el Estadio Nacional e hizo un claro guiño a la U. Foto: Photosport.

La semana pasada, el Presidente José Antonio Kast sorprendió con un gesto al sueño de Universidad de Chile de tener su estadio propio. “Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio... para que no sean un meme”, afirmó, durante la promulgación de la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Durante su discurso en la Cuenta Pública, el mandatario volvió a referirse a la posibilidad de que los clubes tengan infraestructura deportiva, un llamado que en la U acogieron con entusiasmo. “Además, como hemos anticipado en estos días, estableceremos una mesa de trabajo para impulsar un plan de recintos deportivos para Chile que permita acelerar, mediante acuerdos público-privados, la construcción de infraestructura a nivel regional y también, por qué no decirlo, contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener un espacio propio para desarrollar sus actividades” , señaló.

Y no se quedó ahí. “Los espacios deportivos no son solamente de un club. No es un llamado a uno u otro club, es un llamado a Chile entero. Y ahí el Estado sí puede contribuir al desarrollo, al impulso de la infraestructura deportiva, cultural y tecnológica en el país”, destacó.

En esa línea, apuntó a la “permisología” para conseguir este tipo de hitos y estableció un compromiso. “Vamos a convertir al Estado en un articulador de estas grandes iniciativas que con el compromiso y la agilidad del Estado y con el compromiso y la responsabilidad del mundo privado puede avanzar a pasos agigantados. Destrabar la burocracia no solo sirve para el desarrollo económico, sino también para potenciar la innovación social, educativa, deportiva y cultural”, prometió.

También dio una señal de respaldo a la ministra Natalia Duco, dedicándole algunas palabras. “Pero el deporte es mucho más que eso. Es una escuela de carácter. Eso es algo que he ido aprendiendo con la disciplina con la que trabaja la ministra. Enseña disciplina, nos da perseverancia, da responsabilidad, nos enseña a trabajar en equipo, respetar las reglas y capacidad de superación cuando uno se prepara y se entrena. Queremos que el deporte acompañe a las personas durante toda la vida. Desde la infancia hasta los años dorados. Porque el deporte no solo mejora la vida de los deportistas; mejora la vida de todas las personas y fortalece con creces el tejido social de Chile”.

La ley de SADP

El Presidente Kast abrió su alocución en materia deportiva mencionando la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas. “El deporte también es fundamental para fortalecer nuestro desarrollo social. La recién promulgada Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que fue aprobada transversalmente, marca un antes y un después para el fútbol chileno”, expresó.

“Con esta normativa vamos a fortalecer la transparencia, la fiscalización y la probidad en la gestión de los clubes, terminando con prácticas que han afectado la credibilidad de la actividad, como la multipropiedad, los conflictos de interés porque eso le da opacidad al deporte masivo en Chile. Esta ley protege a los hinchas y permite que el deporte profesional se desarrolle con reglas claras, responsabilidad y confianza”, cerró.