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    Lucas Romero se queda fuera: Paraguay anuncia la nómina mundialista sin la presencia del jugador de la U

    El volante de los universitarios había aparecido en la lista larga del técnico Gustavo Alfaro, pero su desempeño no fue suficiente para ser uno de los 26 integrantes.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @lucasromero__24 / Instagram.

    Este lunes el técnico Gustavo Alfaro presentó el listado de 26 jugadores que estarán presentes en el Mundial de Norteamérica 2026. Esta nómina también era esperada en Chile por Lucas Romero, jugador de Universidad de Chile, quien había sido llamado para los últimos duelos amistosos de la Albirroja.

    Sin embargo, el volante de la U se quedó fuera de la convocatoria definitiva. La ilusión para el jugador de los azules había crecido después de que a mediados de mayo integrara la prelista de 55 jugadores.

    Romero llegó en esta temporada al equipo nacional, pero no logró consolidarse como titular con Francisco Meneghini ni con Fernando Gago, algo que seguro terminó guiando a Alfaro para descartarlo.

    Cabe mencionar además que en la U también se ilusionaban con el llamado del volante, pues la FIFA distribuirá US$ 355 millones entre los clubes que aporten futbolistas al Mundial, lo que implica un 70% más que en 2022.

    De hecho, la U pudo recibir una importante suma, ya que el ente rector cancelará US$ 11 mil por cada día en la cita planetaria. Así, por ejemplo, si la Albirroja se titula campeón, los azules podrían haber recibido hasta US$ 760 mil.

    Cabe recordar que Paraguay es uno de los integrantes del Grupo D, donde también se encuentra Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo. Ahí también están Australia y Turquía.

    Carabalí, también se queda afuera

    Este domingo también se acabó el sueño mundialista de Omar Carabalí. El guardameta de O’Higgins estuvo en el radar de Sebastián Beccacece para formar parte del seleccionado ecuatoriano, de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica. Sin embargo, esa alternativa se extinguió.

    Hace varias semanas, fue tomando cuerpo la opción de que el portero formado en Colo Colo pudiera ser considerado por La Tri. Primero debía hacer el trámite de cambio de nacionalidad para poder ser elegible para Ecuador, toda vez que se había nacionalizado chileno. En efecto, la FIFA dio luz verde a la modificación y Carabalí se convirtió en elegible.

    El propio Beccacece confirmó, en una rueda de prensa, que el portero estaba dentro de la prenómina de 55 jugadores que la selección reservó, y la que sirvió de base para los 26 elegidos por el entrenador. Una señal desfavorable para Carabalí fue que no estuvo en la nómina para el amistoso que Ecuador jugó este sábado, ante Arabia Saudita, en Estados Unidos. El arquero, de hecho, jugó este domingo en la caída de O’Higgins con Everton, en Rancagua.

    En un primer momento, la Federación Ecuatoriana había indicado que la nómina para el Mundial iba a revelarse este lunes 1 de junio, cerca de la fecha límite exigida por la FIFA. Sin embargo, se adelantó y la convocatoria final se dio a conocer el domingo.

    Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle son los tres porteros convocados por Beccacece, en una nómina donde sobresalen los nombres de Willian Pacho, Piero Hincapié y Moisés Caicedo. El combinado de la mitad del mundo debutará en la Copa del Mundo el domingo 14 de junio, ante Costa de Marfil. Luego, el sábado 20 enfrentará a Curazao. Cerrará la fase grupal contra Alemania, el jueves 25.

    Los 26 convocados por Gustavo Alfaro

    Arqueros: Roberto Junior Fernández, Orlando Gill y Gastón Olveira.

    Defensores: Alan Benítez, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Omar Alderete y Alexandro Maidana.

    Volantes: Damián Bobadilla, Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Matías Galarza, Gustavo Caballero, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício y Ramón Sosa.

    Delanteros: Alex Arce, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria y Julio Enciso.

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