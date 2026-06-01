Alejandro Tabilo sucumbe ante la solidez de Felix Auger-Aliassime y se despide en octavos de final de Roland Garros

Bajo un ambiente festivo, que incluyó la presencia de la Champions League en la Philippe Chatrier, Alejandro Tabilo (36º) saltó a la cancha principal de Roland Garros para enfrentar a Felix Auger-Aliassime (6º). Tras la eliminación sorpresiva de Jannik Sinner, el canadiense aparecía como uno de los mayores favoritos por ranking para conquistar el segundo grand slam de la temporada detrás del alemán Alexander Zverev (3º).

A pesar de haberse impuesto el sábado al último francés en competencia, el prometedor Moïse Kouamé, su juego dejó muchísimas dudas, sobre todo en los concerniente a la poca intensidad que evidenció por momentos y donde pudo haber pesado la inactividad de cuatro días que tuvo antes de ese partido.

Frente a su rival de este lunes, la situación era distinta, pues el domingo también vio acción en dobles junto al mexicano Miguel Reyes Varela, en un encuentro que duró dos horas y 19 minutos, lo que le ayudó a llegar con un mayor ritmo de competencia. No obstante, ante este tipo de rivales, se debe jugar con mucha precisión si se quiere tener opciones. Y justamente de eso fue lo que careció y terminó despidiéndose en los octavos de final, por 6-3, 7-5 y 6-1.

Si bien Tabilo comenzó pegándole a la pelota un poco más y no empujándola solamente, como ocurrió en su duelo anterior, falló en la toma de decisiones en los momentos clave. Así, el norteamericano logró romperle el servicio en el cuarto juego del primer set. Luego, Ale tuvo una chance de recuperar el break en el siguiente juego, pero su adversario lo resolvió a punta de aces. Así, sin complicarse, transcurrió el resto del parcial.

La debacle

En la segunda manga las cosas fueron un poco más parejas. Tabilo comprendió que tenía que hacer algo más si pretendía tener reales opciones de ganar. Mantuvo la intensidad y metió presión devolviendo y generando opciones de quiebre. De hecho, en el octavo game, tuvo una, pero otra vez no logró concretarla. En esta ocasión, eso sí, fue por error suyo.

El partido se niveló y el canadiense también comenzó a sentir el desgaste, pero nuevamente el chileno falló en un momento clave y entregó su saque en el undécimo turno tras un par de errores no forzados. Auger-Aliassime no perdonó y con su saque cerró el segundo capítulo.

En la tercera manga, Tabilo no pudo mantener la consistencia. Su primer saque, que estuvo irregular durante toda la jornada, nuevamente fue un flanco que aprovechó el canadiense. Dos quiebres bastaron para que el canadiense resolviera un partido que por un momento pareció complicársele, pero que gracias a su jerarquía logró resolver sin mayores inconvenientes.

De todas maneras, la expedición por París tiene aspectos positivos para el zurdo, pues subirá hasta el puesto 31 del ranking y alcanzó por primera vez los octavos de final de un grand slam.