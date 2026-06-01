“Acuña quedó afuera; a Montiel lo iban a limpiar y no pudieron”: la acusación de Caruso Lombardi tras la lista de Scaloni

La selección de Argentina llega al Mundial 2026 como uno de los grandes candidatos. Liderados por Lionel Messi, la Albiceleste se presentará en la cita planetaria de Norteamérica con el cartel de campeón defensor y comenzará su participación el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania.

En el marco de la preparación para el torneo más importante del orbe, el entrenador Lionel Scaloni presentó la lista de 26 convocados y sorprendió con algunos nombres. Del lado de las caras nuevas, aparecieron Nico Paz y Valentín Barco, que ingresaron a la nómina tras sus buenas campañas en el Como de Italia y el Racing de Estrasburgo de Francia, respectivamente. De la vereda de los ausentes, en tanto, Franco Mastantuono (Real Madrid) y Marcos Acuña (River Plate) son los nombres más rimbombantes que no entraron a la citación.

Marcos Acuña quedó fuera de la lista de 26 de Argentina para el Mundial. Foto: @marcos.acuna10 / Instagram.

De cierto modo, la ausencia de Mastantuono era esperable a raíz de su opaco rendimiento con los merengues. Sin embargo, la marginación del Huevo es motivo de cuestionamientos al otro lado de la cordillera, pues fue uno de los valores importantes en la consagración de Qatar 2022 y repitió buenas actuaciones en el River del Chacho Coudet.

Pero aunque Scaloni justifica su decisión en un tema deportivo y de las lesiones que aquejaron al lateral izquierdo, en Argentina igualmente se atreven a criticar su postura. Es más, el reconocido entrenador Ricardo Caruso Lombardi fue más lejos y lanzó una grave acusación en contra del seleccionador y uno de sus pupilos: Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

En medio de la discusión del programa TN Deportivo, el polémico director técnico aseguró que borraron al Huevo Acuña por expreso pedido del volante xeneize. Además, sostiene que intentaron hacer lo mismo con Gonzalo Montiel, lateral derecho que también viste la camiseta millonaria. “Paredes es de la bandita, ¿cómo lo van a dejar afuera? Ni Scaloni estuvo en medio de la salida de Acuña de la lista. El Diez (Messi) tampoco, no se metió en nada. Fue un pedido de este muñequito a Scaloni, para que lo duerman al ‘Huevo’“, partió diciendo.

Caruso Lombardi aumentó el tono de la denuncia y también involucró a Claudio ‘Chiqui’ Tapia. “Paredes es de la mesa chica de los tres o cuatro ‘secanucas’ (término para referirse al presidente de la AFA) y Acuña quedó afuera. Te digo más: a Montiel lo iban a limpiar también y no pudieron”, sentenció.

Cabe remarcar que Acuña disputó 62 partidos con la Albiceleste, de los cuales siete fueron en Mundiales (Rusia y Qatar). El Huevo estuvo presente en seis de los siete encuentros del seleccionado en la edición donde conquistó su tercera estrella y no viajará con el plantel para disputar el siguiente torneo.