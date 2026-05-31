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    Con el hijo de Zinedine Zidane: Argelia, el primer rival de Argentina, confirma su nómina para el Mundial

    Luca Zidane será uno de los tres porteros que tendrá el cuadro africano en la cita planetaria de Norteamérica. El heredero de la estrella francesa renunció a la selección gala para tributar a sus abuelos.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Luca Zidane fue convocado por la selección de Argelia. Foto: Sergio Piña/Photosport. SERGIO PIÑA/PHOTOSPORT

    Lejos de la sombra de su padre, pero con la herencia intacta, Luca Zidane ingresó a la nómina mundialista de Argelia. El hijo del francés, Zinedine Zidane, decidió el año pasado jugar por el país de sus abuelos, pese a estar en las selecciones menores de Francia, y hoy se ganó el llamado para pelear un puesto en la cita planetaria.

    Los contactos con la federación del país africano comenzaron el año pasado y en octubre la FIFA autorizó el cambio de nacionalidad deportiva, por lo que Luca fue llamado inmediatamente al combinado verde.

    Con Argelia pienso inmediatamente en mi abuelo. Desde pequeño hay una cultura argelina en mi familia. Hablé con él antes de venir y estaba muy emocionado”, reveló el portero en ese entonces.

    Consultado por lo qué le dijo el campeón del mundo, el guardameta aseveró que “desde el primer contacto con el entrenador y el presidente de la federación, la decisión fue obvia. Mi familia me apoyó desde el primer momento”.

    Foto: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters. Leonardo Fernandez Viloria

    Argelia debuta ante la Argentina de Messi

    Dos apellidos históricos se podrían encontrar en Kansas City, el próximo 16 de junio. Ese día Argelia debuta en el Mundial ante la Argentina de Lionel Messi y si su entrenador así lo decide, Luca Zidane podría estar en el arco africano.

    Claro que antes, el jugador deberá pasar el corte final del adiestrado Vladimir Petkovic, pues citó a cuatro porteros: Zidane, Benbot, Mastil y Ramdane. Por lo que uno de ellos tienen altas posibilidades de no llegar al evento de Norteamérica.

    Para ello, deberá demostrar que dejó completamente atrás la fractura de mandíbula que sufrió en abril de este año y que lo sacó del final de la temporada. Zidane juega para el Granada, equipo de la Segunda División de España, y fue titular en casi todo el campeonato: sumó 2.340 minutos en cancha y recibió 33 goles en contra.

    En tanto, durante este 2026, fue convocado para dos duelos de la selección argelina. En el primero de ellos, ante Guatemala el pasado 27 de marzo fue suplente, y sumó los 90 minutos ante el Uruguay de Marcelo Bielsa, el 31 de marzo. ¿Resultado? 0-0.

    Mira la nómina de Argelia:

    Más sobre:Mundial 2026MundialArgeliaArgentinaArgentina vs ArgeliaZinedine ZidaneLuca ZidaneSelección de ArgeliaSelección Argentina

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