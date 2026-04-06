Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

Se pone fin a la teleserie. Lo que era un secreto a voces en el fútbol europeo, se terminó por confirmar. Zinedine Zidane volverá a los banquillos y será el nuevo técnico de la selección de Francia.

Zizou tendrá su segunda experiencia como entrenador en el fútbol absoluto, luego del exitoso paso por el Real Madrid, donde conquistó tres Champions League consecutivas. Según informó la prensa del Viejo Continente, el galo le dio el sí a la federación.

Zidane suplirá a Didier Deschamps, que dejará a les Bleus pase lo que pase en el Mundial de Norteamérica 2026. El excapitán francés, que levantó la Copa del Mundo en Francia 1998 junto a Zizou, que anotó un doblete en el triunfo por 3-0 sobre Brasil en la final, se irá tras 14 años.

En ese tiempo consiguió un segundo puesto en la Eurocopa de 2016 y un título en la Liga de Naciones de 2021. No obstante, su mayor éxito fue la estrella conseguida en el Mundial de Rusia 2018. También fue finalista en Qatar 2022. En Norteamérica 2026, les Bleus llegan nuevamente con el cartel de favoritos.

Didier Deschamps fue finalista en el último Mundial, donde pudo conseguir su segunda estrella como técnico de Francia. Foto: REUTERS/Carl Recine. CARL RECINE

Su vuelta a los banquillos

Zidane regresará a la actividad tras cuatro años. Entremedio, sobre todo en el último tiempo, fue vinculado a diferentes equipos relevantes como PSG o Chelsea. Incluso, fue asociado con el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso. También tuvo una cuantiosa oferta del Al Hilal de Arabia Saudita, pero fue descartada.

De esta manera, firmará tras el Mundial, aunque no tendrá una fecha específica de salida. No hay un límite pactado entre ambas partes.

Zidane será acompañado por David Bettoni, su mano derecha en su doble etapa en el Real Madrid. También estará Hamidou Msaidie, otra figura que lo acompañó en su paso por la Casa Blanca. Este último realizó funciones desde ligadas a la psicología, apoyo técnico o recuperación.

En este último tiempo, a Zizou se le vio constantemente pendiente del fútbol. Dijo presente en numerosas oportunidades en el Santiago Bernabéu viendo al club merengue. También estuvo cercano a sus hijos, que realizan su carrera deportiva en España. Luca en el Granada, Theo en el Córdoba y Elyaz en el Betis juvenil.

Además, estuvo viendo de cerca la participación de Argelia en la Copa Africana de Naciones. No solo por sus raíces con el país norteafricano, sino que también porque Luca fue el titular del equipo.