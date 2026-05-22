Pavez debuta en su rol de vocero de contingencia y apunta a “reimpulso” de la agenda del gobierno

La tarde de este viernes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, hizo su debut en la nueva arquitectura comunicacional de La Moneda tras el cambio de gabinete, que lo tendrá a cargo de las vocerías de contingencia.

Así se definió el rol que tendrá el ex jefe de gabinete del Presidente José Antonio Kast en su era de diputado UDI, luego de la salida de Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno y con Claudio Alvarado como biministro del Interior y de dicha cartera. Este último tendrá una función más institucional y política en la Segegob.

La primera vocería de Pavez coincidió con el cuarto consejo de gabinete, realizado por primera vez en el Palacio Cerro Castillo de Viña del Mar, que se concibió como un cónclave clave para dar inicio a la segunda etapa de la actual administración.

En su primer encuentro con la prensa con el nuevo esquema comunicacional, el subsecretario señaló: “La cuenta pública evidentemente está en construcción, eso lo está llevando adelante personalmente el Presidente de la República, sin embargo, hay que ser muy claros, acá no ha habido ninguna distracción de las prioridades que el Presidente le planteó al país desde que ganó la segunda vuelta”.

“En ese sentido, lo que se espera que suceda a partir de la cuenta pública (el próximo 1 de junio) es un segundo impulso para materializar las prioridades que son muy claras para el gobierno y para el Presidente en materia de reconstrucción, en materia de seguridad, en materia de reordenamiento migratorio y, por supuesto, en materia de crecimiento económico”, remarcó.

Y luego agregó: “Esas prioridades no se han movido ni un milímetro y lo que estamos haciendo por supuesto es reimpulsar esta agenda evaluando lo que se ha hecho estos 70 días, y por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro una vez que el Presidente de la República, el primero de junio, dé cuenta al país de su primera cuenta pública, el estado político y administrativo de la nación”.

Ruido en el Senado

El subsecretario del Interior también se refirió a los “ruidos” que ya comenzaron a oírse en el Senado por la llegada del proyecto de Reconstrucción Nacional para su tramitación.

En concreto, por las declaraciones de senadores como Matías Walker (Demócratas), que condicionó su apoyo al respaldo de parte del Ejecutivo a la indicación de sala cuna universal, o del senador independiente Alejandro Kusanovic (ex-RN), que puso en duda su voto y acusó al gobierno de “deslealtad”, por negociar con parlamentarios de la oposición.

Pavez señaló que “el proyecto aún no llega formalmente al Senado, por lo tanto, se van a generar todas las condiciones para una buena conversación, tal cual como se evidenció en la Cámara de Diputados”.

La autoridad de gobierno, a su vez, desdramatizó las posturas dadas a conocer por los parlamentarios.

“Está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Vamos a llegar al Senado cuando este proyecto le corresponda iniciar su tramitación y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación, que los espacios de negociación, que los espacios de acuerdo van a estar disponibles para que este proyecto sea ley de la República”, afirmó.

A eso agregó que “Chile necesita este proyecto de ley, necesita inyectar los cuantiosos fondos para la reconstrucción, necesita bajar su carga tributaria y necesita entregar certezas a los inversionistas que confían en nuestro país”.

Luego, el subsecretario puso presión al senador y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Javier Macaya (UDI), para un buen desempeño en la conducción de dicha instancia.

“El Senado va a tener un momento, que va a ser muy pronto para iniciar esa conversación. Por supuesto en la Comisión de Hacienda, yo no tengo ninguna duda que el presidente de la comisión, Javier Macaya, va a poder conducir muy bien un debate que va a permitir una aprobación en muy buenos términos de este proyecto de ley”, zanjó.