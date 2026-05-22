Cochilco y sobreestimación de producción de Codelco: “El riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones”

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Chilena de Cobre (Cochilco), Claudia Rodríguez, abordó este viernes el escándalo en Codelco a raíz de la sobreestimación de la producción de la estatal, lo que motivó el despido de un alto ejecutivo y obligando incluso a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

La cuprífera reconoció que 26.875 de las toneladas, alrededor del 2% de su producción, que se reportaron como “producidas” el año pasado aún no se encontraban tratadas, por lo que “debieron mantenerse registrados como productos en proceso”.

El anuncio de la estatal generó irritación en el gobierno y el propio ministro Daniel Mas (un crítico de la gestión de Máximo Pacheco) reaccionó a través de redes sociales y una declaración pública, condenando los hechos.

En conversación con radio Pauta, Rodríguez fue consultada específicamente si es que Cochilco estaba enterada y había alertado sobre estos niveles de sobreproducción, a lo que respondió:

“ Para ser bien honesta, el riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción . Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que amerite que se haga una auditoría al respecto”, afirmó la funcionaria.

Rodríguez explicó que, en base al seguimiento que hacen, todos los años Codelco estima cuánto va a producir.

“Nosotros revisamos que efectivamente ese presupuesto que ellos hacen de lo que van a producir, se cumpla o no se cumpla. Y si no se cumple vemos si los controles asociados fueron los correctos. Esto puede ser a la baja o al alza. Y en este caso al ponerlo en, por decirlo de alguna forma coloquial, en la juguera de todos los antecedentes que consideramos, salió como un riesgo alto”, dijo Rodríguez.

Consultada particularmente de si la alerta advertida por Cochilco fue lo que motivó la auditoría de Codelco, Rodríguez dijo que, hasta donde sabía, esta nació de una denuncia y de manera específica para las 20 mil toneladas.

“Independiente de que nosotros en febrero de este año remitimos a la compañía y a la administración de Codelco, el oficio donde dábamos cuenta del inicio de esta auditoría también. Ellos estaban en conocimiento, pero no quiero atribuirme que es Cochilco el que dio lugar a esto, porque efectivamente es a través de una denuncia que se hizo interna en Codelco”, comentó.

Sin embargo, Rodríguez afirmó que si no hubiera existido esa esa denuncia, de igual modo “en nuestra auditoría habría salido el tema”

En esta línea, la vicepresidenta del órgano fue consultada sobre la necesidad de aumentar las facultades sancionatorias de Cochilco, ante lo cual aseguró que “independiente de este caso en particular, nosotros hace bastante tiempo ya hemos venido trabajando y revisando una modernización de la legislación de la Comisión”.

La regulación actual de Cochilco data de 1976, y su misión es la “fiscalización, evaluación de proyectos, la asesoría técnica al Gobierno y la elaboración de información confiable y oportuna”. Sin embargo, ha sido tema de debate la falta de atribuciones para sancionar irregularidades.

“Codelco está fuera de control”

Tras la publicación de la sobreestimación de producción en Codelco, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró en un mensaje difundido a través de su cuenta de X que “Codelco está fuera de control”.

Al respecto, Rodríguez aseguró que si bien en Cochilco “comparten la preocupación del ministro” no se puede “por un hecho aislado que involucra alrededor de siete personas poner a toda la compañía en el mismo saco”.

Además, aseguró que Cochilco es un organismo técnico, por lo que “no les corresponde determinar si una empresa está o no fuera de control”.

En cambio, apuntó a la necesidad de robustecer los controles, dotar a instituciones como Cochilco de mayores recursos y mejores herramientas, al igual que en el propio gobierno corporativo de Codelco.