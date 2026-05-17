Ministro Daniel Mas y visión sobre Codelco: “Es una compañía, sin duda, que está fuera de control”

Esta semana se hizo pública una auditoría preliminar interna de Codelco que muestra la posible integración de 20 mil toneladas de cobre no autorizadas en la producción de la estatal del año pasado.

También, el jueves el gobierno dio a conocer el nombre de los nuevos directores que entrarán en la estatal. El presidente del directorio designado es Bernardo Fontaine, quien estará al mando de Codelco en lo que definió como una “mochila de plomo”, cargo que ocupa Máximo Pacheco hasta el 25 de mayo.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió este domingo en Mesa Central de T13 a la situación de la cuprífera. “Es cosa de mirar los hechos. Lamentable el accidente del año pasado. No controlamos los accidentes, pero después del accidente hay un grupo de ejecutivos que oculta información al directorio. Lo que estamos viendo hoy día es de nuevo un grupo de ejecutivos que vuelve a ocultar información", sostuvo.

“Máximo Pacheco nos había dicho que al 2025 la compañía iba a estar produciendo 1.700.000 toneladas. Estamos al borde de 1.300.000 toneladas, y las perspectivas de los próximos años no son mucho mejores. Una compañía que está con niveles de endeudamiento mucho más altos de los que la recibió. Y lo que nos dijo en la última junta es que probablemente esa deuda siga creciendo en los próximos cuatro años”, apuntó el secretario de Estado.

Dado todo lo anterior, afirmó que Codelco “es una compañía, sin duda, que está fuera de control. Lo que estamos tratando de hacer a través del nombramiento de estos tres nuevos directores, es retomar el control de la compañía”.

El análisis de la autoridad es que la estatal acarrea una crisis productiva, de seguridad y de gestión. La definió como una “crisis multifuncional”.

Continuar trabajo con mineras privadas

Mas delineó algunos caminos que planea para la estatal, tras el arribo de Bernardo Fontaine a la cabeza del directorio.

“Tenemos que darle una mirada a la contención de costos, a la productividad. Hay un par de proyectos que han salido mucho más de lo presupuestado y se han alargado mucho más de tiempo. La verdad es que son múltiples frentes y el directorio tiene que abordar con urgencia todos los que se están planteando”, indicó.

Mas concedió que una vía será “seguir profundizando, probablemente, el trabajo asociado que inició Máximo (Pacheco) con empresas mineras privadas”.

El lineamiento se da luego de que Mas minimizara las ganancias de Codelco, ya que una parte importante de ellas fue por el negocio de la estatal con el litio, en particular, con Novandino Litio, la empresa conjunta que conformó con SQM.

En una sesión en el Congreso a inicios de abril, Mas manifestó que “si es que nosotros limpiamos el resultado del año pasado, fue de US$ 388 millones para unas ventas que son gigantescas... de decenas de miles. El resto del resultado, cuando llegamos a los US$ 2.478 millones, es por un asunto contable, que se valoriza en una participación en una compañía de litio, que nada tiene que ver con el cobre”.

En Mesa Central, Mas valoró las alianzas señalando que “es un trabajo con privados que pueden traer know-how, que pueden traer capital, que pueden traer activos. Es una fórmula de darle valor a la compañía que creo que puede ser superinteresante de revisar".

“Hemos recibido un Estado abandonado”

Mas también dijo sobre la megarreforma que la meta de generar 300 mil empleos para los próximos cuatro años de gobierno “está firme”.

Y sobre la aprobación del gobierno en las encuestas, puntualizó que “lo primero es decir que son sólo 67 días. No nos pida más gestión de lo que podemos hacer en estos pocos días. Hemos recibido un Estado abandonado. Es un archipiélago de instituciones sin un propósito común, lo cual ha sido complejo montarse sobre este Estado”.

Frente a ello, la autoridad aseguró que están tratando de “tomar el control nuevamente, focalizarlo para transformarle la vida a los chilenos”.