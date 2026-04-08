Biministro Daniel Mas por desarrollo de inversiones: “Quisiéramos más privados y menos Estado”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, delineó durante la tarde de este miércoles algunas ideas respecto de su visión del desarrollo de las inversiones en el país. En su asistencia a la sesión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, esbozó que bajo su visión, son los privados los que deben empujar el carro de la inversión.

“Sin duda creemos que tenemos que dar certeza si queremos generar buenos empleos de nuevo, necesitamos que los acuerdos de producción que tenemos hoy día logren generar esos empleos en el corto plazo. Y eso es una estabilidad para los inversionistas y seguridades para los inversionistas”, apuntó la autoridad.

Mas deslizó: “¿Vamos a revisar la estrategia? Sí, la vamos a revisar. ¿En qué sentido? En ese sentido de darle más seguridad a los inversionistas. En nuestra visión, son los privados los que tienen que tirar el carro. Por lo tanto, quisiéramos más privados y menos Estado. Tenemos que ver cómo lo hacemos".

Posteriormente, al ser consultado por los integrantes de la comisión por estas declaraciones, Mas señaló que “no digo que sea una competencia entre los privados y el Estado, pero si logramos dar ese salto hacia la creación de más y mejores empresas, yo creo que vamos a estar en la línea de generar más trabajo”.