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    Banco Central mantiene estrategia y reservas de oro superan los US$ 1.400 millones

    En marzo, el stock de oro del BC llegó a US$ 1.268 millones, por lo que el incremento en abril es de US$ 180 millones. La decisión "fortalece la protección del portafolio ante escenarios de estrés financiero", explicó la institución.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Santiago 13 de julio 2025. Imagenes referenciales del Banco Central ubicado en calle Agustinas con Morande en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Banco Central (BC) aumentó su stock de oro en abril, alcanzando reservas por US$ 1.455 millones del metal. La estrategia -que se comenzó a implementar desde febrero, cuando el BC registró reservas por US$ 1.108 millones- ha continuado y ha ido aumentando la compra de oro mes a mes.

    En particular, la compra de abril va en torno a US$ 180 millones, según la información del BC, mientras en marzo la adquisición fue de US$ 160 millones.

    “En febrero de este año, el Consejo del Banco Central de Chile autorizó la compra de oro, decisión que se enmarca en evaluaciones técnicas periódicas para definir la composición de monedas e instrumentos en que se invierten las reservas internacionales. La evaluación más reciente constató cambios en las correlaciones entre los activos elegibles, por lo que incorporar una porción acotada de oro contribuye a mejorar la diversificación de riesgos del portafolio”, declaró nuevamente el BC.

    La institución explicó que “el valor estratégico del oro como activo de refugio fortalece la protección del portafolio ante escenarios de estrés financiero, en un contexto en que los episodios de incertidumbre externa se han vuelto más frecuentes y complejos”.

    2026Stock de oro
    Enero42
    Febrero 1.108
    Marzo1.268
    Abril 1.455

    La compra oro monetario como activos de reserva no se veía desde hace años, a tal punto que nunca el BC había comprado al nivel en que lo está haciendo ahora.

    Por ejemplo, entre los años 1982 y 1999 la institución promedió activos de reserva de oro por US$ 583 millones. Aunque el 2000 el BC disminuyó estos activos a US$ 18 millones, pasando el 2002 a contar con US$ 2 millones de stock disponible.

    A partir de esos años la compra del metal ha ido incrementándose levemente, llegando a enero de este año a reservas por US$ 42 millones.

    Alto precio del oro

    La compra de oro, no obstante, ocurre cuando el metal reporta valores más elevados.

    El primer cuatrimestre de 2026 el precio del metal promedió US$ 4.830 la onza, lo que refleja un crecimiento de 64% frente a los primeros cuatro meses del año pasado, periodo en que se promedió US$ 2.942 la onza, según datos del BC.

    En todo caso, aumentar las reservas de oro ha sido una estrategia que han tomado gran parte de los bancos mundiales.

    El Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés) destacó el jueves pasado que el Banco Popular de China (PBoC) anunció en abril la adquisición de 8 toneladas del metal, aumentando con ello sus reservas oficiales de oro a 2.322 toneladas.

    El movimiento que ha presentado el metal estos últimos meses se da en medio de una notable producción a nivel de nacional. Como subproducto de la minería del cobre, Chile elaboró 12.660 kilogramos de oro durante el primer trimestre del año.

    Con ello, alcanzó su mejor trimestre desde 2013, cuando se produjeron 12.948 kilogramos, según datos de Cochilco. Es un incremento de 30% frente al mismo lapso de 2025, periodo en que el país produjo 9.768 kilogramos de oro.

    El año pasado Chile cerró una gran producción de oro con 45 toneladas, mientras que el 2024 había elaborado 35 toneladas.

    Más sobre:Banco CentralCompras de oroStock de oroReservas de oro

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