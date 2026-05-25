El petróleo registra fuerte caída y el barril quiebra los US$ 100 tanto en Londres como Nueva York

Los precios del petróleo retrocedieron cerca de 5% este lunes y rompieron la barrera de los US$ 100 luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que las negociaciones con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz están avanzando, aunque aclaró que su administración no tiene prisa por alcanzar un acuerdo.

Los futuros del WTI que se cotiza en Nueva York y sirve de referencia para Chile baja 5,89%, hasta los US$ 90,92 por barril, mientras que el Brent que se transa en Londres también cae 6,44%, situándose en US$ 97,15 por barril.

“Las negociaciones avanzan de forma ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, escribió Trump el domingo en su red social Truth Social.

El sábado, el mandatario había señalado que un acuerdo con Irán para la apertura de Ormuz, entre otros asuntos, estaba en gran medida negociado y sería anunciado pronto.

No obstante, Trump ha sugerido en otras ocasiones que el conflicto estaba próximo a resolverse, para luego ver cómo las tensiones escalaban y los precios del crudo volvían a dispararse.

“Ya hemos pasado por esta situación antes, pero las negociaciones acabaron rompiéndose”. explican los analistas de ING citados por CincoDías.

“Por lo tanto, es probable que el mercado se muestre más cauteloso a la hora de reaccionar de forma exagerada ante estas noticias. También parece que se ha producido una cierta moderación del tono”, apuntan.

Petróleo baja de los US$ 100 tras declaraciones de Donald Trump.

La semana pasada, el crudo estadounidense había perdido más de 8% y el Brent había cedido más de 5%, tras el anuncio de Trump de que había cancelado ataques aéreos inminentes contra Irán para dar más tiempo a las negociaciones.

Sin embargo, hay que recordar que desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, los precios del petróleo acumulan un alza de más de 30%.

El bloqueo de Ormuz y sus consecuencias

Irán impuso un bloqueo de facto al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz desde principios de marzo, exigiendo que los buques obtengan su permiso para transitar o se arriesguen a ser atacados.

La medida fue adoptada tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que causaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y otros altos mandos del régimen.

Ormuz es uno de los puntos de paso más importantes del mercado petrolero mundial: antes del conflicto, aproximadamente el 20% del suministro global atravesaba esa vía marítima.

El bloqueo iraní redujo drásticamente las exportaciones de crudo desde Oriente Medio, desencadenando la mayor perturbación de suministro en la historia del mercado petrolero.

En respuesta, Washington impuso su propio bloqueo sobre los puertos y buques iraníes. Trump reiteró el domingo que ese bloqueo se mantendría “en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.