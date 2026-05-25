Ximena Ossandón (RN) valora cambio de gabinete: “Hay que hacer los cambios, por dolorosos que sean”
La diputada además sostuvo que “fue un error pensar que ciertas personas que tal vez sabían de ciertas materias, que eran tal vez técnicas en ciertas materias, tenían ese otro condimento político que es sumamente importante cuando uno entra a gobernar”.
La diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), valoró el reciente cambio de gabinete realizado por el Presidente José Antonio Kast, apuntando que “hay que hacer los cambios, por dolorosos que sean”.
En conversación con Radio Pauta es que la diputada abordó el ajuste ministerial ocurrido la semana pasada señalando que “quiere decir que está entendiendo y está escuchando a la gente”.
En la ocasión, además sostuvo que fue un error de diseño, apuntando que "si no hubiera sido un error, no estaríamos corrigiéndolo“.
“Fue un error pensar que ciertas personas que tal vez sabían de ciertas materias, que eran tal vez técnicas en ciertas materias, tenían ese otro condimento político que es sumamente importante cuando uno entra a gobernar”, añadió.
Asimismo, mencionó que “no lo quiero como personificar en las personas que salieron, sino que también hay que tener una responsabilidad de diseño de quiénes decidieron quiénes eran las personas que iban a tomar estos cargos”.
En la misma línea, respecto a la llegada de Martín Arrau al ministerio de Seguridad, la diputada sostuvo que “entonces yo creo que lo que está buscando aquí el presidente es no cometer errores en esta segunda oportunidad para el Ministerio de Seguridad”, y que “yo espero que lo haga muy bien, al menos yo tengo esperanza”.
Megarreforma
En la ocasión, la diputada se refirió a los cuestionamientos de Evelyn Matthei a la megarreforma señalando que “ha sido crítica de ciertos puntos, de ciertos puntos, porque ella también compartía mucho esto de bajar el impuesto corporativo, que son los grandes corazones de esta reforma”.
En la misma línea, respecto al apoyo en la megarreforma, Ossandón sostuvo que “yo creo que nos faltó el Socialismo Democrático donde hay gente que es muy razonable y yo sé que comparten este diagnóstico y espero que eso se dé en el Senado”.
