Martínez (FA) atribuye cambio de gabinete al liderazgo de Kast y acusa “improvisación total” en seguridad

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó el panorama político tras el último cambio de gabinete realizado por la administración de José Antonio Kast y apuntó a la falta de diseño en algunos ministerios.

“La cuestión principal pasa por el liderazgo del presidente, yo creo que más allá de que se puedan hacer ajustes particulares sobre algunas carteras, me parece que el problema de diseño es mucho más profundo y que esas dos carteras habían tenido en el fondo conflictos o elementos bien evidentes”, apunto Martínez para Radio Nuevo Mundo.

La líder frenteamplista calificó el cambio de gabinete como una “improvisación total”, apuntando a la remoción de las autoridades de Seguridad y Vocería, Trinidad Steinert y Mara Sedini.

En ese sentido, la timonel del FA sostuvo que la falta de diseño recae principalmente en la cartera de Seguridad. “Era lo más elocuente en las últimas semanas, pero además algo que se había repetido desde que llegaron con el caso de la destitución de la PDI (por Consuelo Peña), es la falta de una estructura clara en uno de los temas en que más se había prometido más”, precisó.

A su juicio, el diseño original del oficialismo en el combate a la delincuencia se ha desmoronado. “Por lo menos pensaba que al menos iban a tener una performance bien establecida o que iban a tener una señal bien potente y lo cierto es que no había plan, no había ningún tipo de plan”, sostuvo.

“Siento un poco una tomadura de pelo por parte de este gobierno en la liviandad con que han tomado el tema de seguridad. Porque por último no podría decir, pueden haber cambiado el tono y haber tenido una política más de Estado y eso no ha existido. Al contrario, ha sido más bien improvisación permanente en un tema que es muy sensible”, agregó Martínez.

Megarreforma

Frente a la inminente tramitación de la megarreforma de Reconstrucción Nacional en el Senado, iniciativa que Martínez tildó de “muy ideológica, cara y mala para el país”, el Frente Amplio anticipó que la oposición actuará bajo una unidad estratégica.

“No podemos tener una estrategia donde el rechazo sea por principio, ni tampoco la negociación sea por la necesidad de parecer dialogantes. Yo creo que lo que tenemos que lograr es mejorar la reforma en todo aquello que se pueda mejorar y rechazar todo lo que no tiene ninguna correcta corrección posible”, sostuvo Martínez.

En ese sentido, la líder del FA apunto a la unidad de los partidos de la vereda opositora para enfrentar la tramitación de la megarreforma. “Confío mucho en los presidentes de partido que hoy día somos parte de esa mesa, creo que lo logrado tener esa plasticidad de poder encontrar aquellos puntos en los que no hay mejora posible y encontrar aquellos otros en los que es importante al menos dar un dar un debate”, detalló.