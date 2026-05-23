SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Entre valoraciones y críticas al gobierno: reactivación de Sala Cuna Universal divide opiniones en el Congreso

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, sostuvo que se gestionan indicaciones al proyecto, las cuales se presentarían durante la primera quincena de junio.

    Por 
    Sofía Álvarez

    Valoraciones y escepticismo fueron algunas de las reacciones que despertó en el Congreso el anuncio del ministro del Trabajo, Tomás Rau, en torno a la reactivación por parte del Ejecutivo al proyecto de Sala Cuna Universal; iniciativa promovida por el expresidente Sebastián Piñera en el 2022.

    En conversación con El Mercurio, el secretario de Estado adelantó que prevé el despacho de la iniciativa durante este 2026. El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Educación del Senado y, como indicó Rau, su repunte actual se enmarca en un momento de “emergencia laboral”, con una tasa de desempleo femenino ubicada en 10% a nivel nacional y de desempleo femenino juvenil en 27%.

    Así, señaló que se encuentran trabajando para presentar las indicaciones al proyecto, sobre un plazo definido hasta el 15 de junio, con un modelo de financiamiento sostenible, considerando elementos generales de la propuesta anterior. De igual forma, declaró al citado medio que iniciarán con una cobertura del beneficio para mujeres contratadas por el Código del Trabajo.

    “La expectativa es poder hacer una propuesta donde podamos contar con la Sala Cuna Universal pero que a la vez esto no signifique hacer más difícil la contratación”, explicó el diputado republicano Stephan Schubert, miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

    “Queremos legislar, pero legislar bien”

    La anticipación entregada por Rau sobre el reavivamiento del proyecto generó comentarios en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado, desde respaldo hasta recelo a los movimientos del Ejecutivo sobre la Sala Cuna Universal.

    La diputada Constanza Hube, militante de la Unión Demócrata Independiente y también integrante de la Comisión de Trabajo, recordó que desde su colectividad le solicitaron al Gobierno poner urgencia al proyecto.

    Es importante dar no solamente señales, sino que apoyos reales, tanto a la maternidad como a potenciar el empleo femenino. Eso no se hace presentando enmiendas inconstitucionales en el proyecto de reactivación económica, y tampoco se hace presentando medidas populistas”, declaró.

    constanza-hube.jpeg

    Asimismo, la diputada independiente con cupo UDI, Marlene Pérez, también solicitó una discusión inmediata del proyecto. “Tengo plena confianza de que existe voluntad por parte del gobierno para sacar adelante un proyecto tan importante para las mujeres y las familias de nuestro país”, afirmó la integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

    Por otro lado, el parlamentario del Partido Socialista, Nelson Venegas, que integra la misma comisión de Hube, cuestionó la gestión del Ejecutivo sobre este proyecto.

    “Es bien raro este gobierno, porque solo el otro día el ministro Jorge Quiroz había presentado reserva de constitucionalidad respecto al proyecto Sala Cuna. El proyecto Sala Cuna es fundamental para Chile sobre todo por el tema del empleo femenino, pero también por el cuidado que corresponde y que se merecen nuestras niñas y nuestros niños. Por eso es lamentable que cuando llegó este gobierno lo haya echado para atrás, sobre todo cuando siempre ha estado en su discurso este tema de la cesantía femenina, pero retractó un proyecto que era tan fundamental en esa perspectiva”, dijo.

    De todas formas, Venegas manifestó que “ojalá este proyecto salga lo más luego que sea posible hacia adelante”, y que esperarán las indicaciones del Gobierno para estudiarlas en profundidad.

    En la misma línea, el diputado Héctor Ulloa, subjefe de la bancada del Partido por la Democracia-Independientes, precisó que estarán atentos a las indicaciones que se le introducirán al proyecto, sobre la gradualidad en su cobertura y su forma de financiamiento.

    El parlamentario, quien es también miembro de la Comisión de Trabajo, valoró la intención de convertir en ley este año la Sala Cuna Universal, y enfatizó que: “queremos legislar, pero legislar bien, que no se quede solo en un anuncio de la Cuenta Pública del Presidente Kast”.

    Diputado Héctor Ulloa. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Desde la Comisión de Economía en la Cámara Alta, el senador Matías Walker de Demócratas valoró la reactivación del proyecto: “Tal como lo pedimos junto a la diputada Joanna Pérez, el gobierno finalmente va a reactivar el proyecto de Sala Cuna Universal. Recordemos que en el Senado este proyecto, iniciado en menaje del Presidente Sebastián Piñera, fue rechazado por la izquierda en su idea de legislar”.

    22-03-2026 MATIAS WALKER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Tamara Ramírez, diputada del Partido de la Gente e integrante de la Comisión de Trabajo, recalcó que desde su colectividad consideran que la iniciativa debe avanzar con sentido de urgencia. “Pero también con una fórmula responsable y sostenible, que no termine afectando a las pymes ni al empleo femenino", precisó.

    28-01-2026 TAMARA RAMIREZ PEDRO RODRIGUEZ

    Lee también:

    Más sobre:Sala Cuna UniversalMinisterio del Trabajo y Previsión SocialTomás RauComisión del Trabajo y Seguridad Social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    María Corina Machado afirma que será candidata a la presidencia en unas elecciones “limpias y libres” en Venezuela

    DC arremete contra ministro Quiroz por emplazamiento tras rechazo a la megarreforma: “Más respeto, ministro”

    Incendio deja cuatro viviendas afectadas en Renca: Bomberos acusan amenazas de vecinos

    Servicio Secreto de EE.UU. realiza operativo de seguridad tras posibles disparos cerca de la Casa Blanca

    Minvu proyecta que más de 100 casas serán demolidas antes de tres meses en El Olivar

    Trump dice que acuerdo de paz con Irán está “en gran medida negociado” y apunta a reapertura del estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    1.
    PDG marca líneas para futura relación con el gobierno tras entendimiento por IVA de medicamentos y pañales

    PDG marca líneas para futura relación con el gobierno tras entendimiento por IVA de medicamentos y pañales

    2.
    Kast encabeza su cuarto consejo de gabinete desde Cerro Castillo, el cónclave clave para definir la “segunda fase” del gobierno

    Kast encabeza su cuarto consejo de gabinete desde Cerro Castillo, el cónclave clave para definir la “segunda fase” del gobierno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    DC arremete contra ministro Quiroz por emplazamiento tras rechazo a la megarreforma: “Más respeto, ministro”
    Chile

    DC arremete contra ministro Quiroz por emplazamiento tras rechazo a la megarreforma: “Más respeto, ministro”

    Incendio deja cuatro viviendas afectadas en Renca: Bomberos acusan amenazas de vecinos

    Minvu proyecta que más de 100 casas serán demolidas antes de tres meses en El Olivar

    Prat, el deber y la hora del Senado
    Negocios

    Prat, el deber y la hora del Senado

    Tensión por sobreestimación de producción en Codelco: posible comisión investigadora toma fuerza en el Congreso

    Diputados ofician a Contraloría para indagar presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    La hinchada del Betis se vuelve a rendir ante Manuel Pellegrini con una ruidosa ovación
    El Deportivo

    La hinchada del Betis se vuelve a rendir ante Manuel Pellegrini con una ruidosa ovación

    Damián Pizarro se queda sin técnico en Argentina: Racing despide a Gustavo Costas

    George Russell deja atrás los líos con Kimi Antonelli y se queda con la pole position del GP de Canadá

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”
    Cultura y entretención

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”

    Con De Saloon, Anttonias y Sinaka: Premios Pulsar 2026 alista sus galas estelares

    The Mandalorian and Grogu: Placer sin Culpa

    María Corina Machado afirma que será candidata a la presidencia en unas elecciones “limpias y libres” en Venezuela
    Mundo

    María Corina Machado afirma que será candidata a la presidencia en unas elecciones “limpias y libres” en Venezuela

    Servicio Secreto de EE.UU. realiza operativo de seguridad tras posibles disparos cerca de la Casa Blanca

    Trump dice que acuerdo de paz con Irán está “en gran medida negociado” y apunta a reapertura del estrecho de Ormuz

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear