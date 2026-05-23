Entre valoraciones y críticas al gobierno: reactivación de Sala Cuna Universal divide opiniones en el Congreso

Valoraciones y escepticismo fueron algunas de las reacciones que despertó en el Congreso el anuncio del ministro del Trabajo, Tomás Rau, en torno a la reactivación por parte del Ejecutivo al proyecto de Sala Cuna Universal; iniciativa promovida por el expresidente Sebastián Piñera en el 2022.

En conversación con El Mercurio, el secretario de Estado adelantó que prevé el despacho de la iniciativa durante este 2026 . El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Educación del Senado y, como indicó Rau, su repunte actual se enmarca en un momento de “emergencia laboral”, con una tasa de desempleo femenino ubicada en 10% a nivel nacional y de desempleo femenino juvenil en 27%.

Así, señaló que se encuentran trabajando para presentar las indicaciones al proyecto , sobre un plazo definido hasta el 15 de junio, con un modelo de financiamiento sostenible, considerando elementos generales de la propuesta anterior. De igual forma, declaró al citado medio que iniciarán con una cobertura del beneficio para mujeres contratadas por el Código del Trabajo.

“La expectativa es poder hacer una propuesta donde podamos contar con la Sala Cuna Universal pero que a la vez esto no signifique hacer más difícil la contratación”, explicó el diputado republicano Stephan Schubert, miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

“Queremos legislar, pero legislar bien”

La anticipación entregada por Rau sobre el reavivamiento del proyecto generó comentarios en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado, desde respaldo hasta recelo a los movimientos del Ejecutivo sobre la Sala Cuna Universal.

La diputada Constanza Hube, militante de la Unión Demócrata Independiente y también integrante de la Comisión de Trabajo, recordó que desde su colectividad le solicitaron al Gobierno poner urgencia al proyecto.

“Es importante dar no solamente señales, sino que apoyos reales, tanto a la maternidad como a potenciar el empleo femenino. Eso no se hace presentando enmiendas inconstitucionales en el proyecto de reactivación económica, y tampoco se hace presentando medidas populistas”, declaró.

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Asimismo, la diputada independiente con cupo UDI, Marlene Pérez, también solicitó una discusión inmediata del proyecto. “ Tengo plena confianza de que existe voluntad por parte del gobierno para sacar adelante un proyecto tan importante para las mujeres y las familias de nuestro país”, afirmó la integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

Por otro lado, el parlamentario del Partido Socialista, Nelson Venegas, que integra la misma comisión de Hube, cuestionó la gestión del Ejecutivo sobre este proyecto.

“Es bien raro este gobierno, porque solo el otro día el ministro Jorge Quiroz había presentado reserva de constitucionalidad respecto al proyecto Sala Cuna. El proyecto Sala Cuna es fundamental para Chile sobre todo por el tema del empleo femenino, pero también por el cuidado que corresponde y que se merecen nuestras niñas y nuestros niños. Por eso es lamentable que cuando llegó este gobierno lo haya echado para atrás, sobre todo cuando siempre ha estado en su discurso este tema de la cesantía femenina, pero retractó un proyecto que era tan fundamental en esa perspectiva”, dijo.

De todas formas, Venegas manifestó que “ojalá este proyecto salga lo más luego que sea posible hacia adelante”, y que esperarán las indicaciones del Gobierno para estudiarlas en profundidad.

En la misma línea, el diputado Héctor Ulloa, subjefe de la bancada del Partido por la Democracia-Independientes, precisó que estarán atentos a las indicaciones que se le introducirán al proyecto, sobre la gradualidad en su cobertura y su forma de financiamiento.

El parlamentario, quien es también miembro de la Comisión de Trabajo, valoró la intención de convertir en ley este año la Sala Cuna Universal, y enfatizó que: “queremos legislar, pero legislar bien, que no se quede solo en un anuncio de la Cuenta Pública del Presidente Kast”.

Diputado Héctor Ulloa. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Desde la Comisión de Economía en la Cámara Alta, el senador Matías Walker de Demócratas valoró la reactivación del proyecto: “Tal como lo pedimos junto a la diputada Joanna Pérez, el gobierno finalmente va a reactivar el proyecto de Sala Cuna Universal. Recordemos que en el Senado este proyecto, iniciado en menaje del Presidente Sebastián Piñera, fue rechazado por la izquierda en su idea de legislar”.

22-03-2026 MATIAS WALKER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Tamara Ramírez, diputada del Partido de la Gente e integrante de la Comisión de Trabajo, recalcó que desde su colectividad consideran que la iniciativa debe avanzar con sentido de urgencia. “Pero también con una fórmula responsable y sostenible, que no termine afectando a las pymes ni al empleo femenino", precisó.