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    Trump dice que acuerdo de paz con Irán está “en gran medida negociado” y apunta a reapertura del estrecho de Ormuz

    El pacto, según detalló el mandatario norteamericano en su cuenta de Truth Social, involucra directamente a los Estados Unidos, Irán y a una amplia coalición de líderes de la región. No obstante, marcó que los detalles del acuerdo serán informados "en breve".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Trump confirma acuerdo con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que se llegó a un acuerdo enfocado por la paz en Medio Oriente y la reapertura del estrecho de Ormuz, a casi tres meses del inicio del conflicto con Irán.

    El pacto, según detalló el mandatario norteamericano en su cuenta de Truth Social, involucra directamente a los Estados Unidos, Irán y a una amplia coalición de líderes de la región.

    “Se ha negociado en gran medida un acuerdo, sujeto a la finalización entre Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los distintos otros países, tal como se indican”, sostuvo a través de la red social.

    Además, apuntó a la reapertura del estrecho de Ormuz, ruta marítima clave para el tránsito del petróleo mundial, cuyo paso estaba bloqueado por buques estadounidenses.

    De acuerdo a Trump, el acuerdo se habría dado tras una extensa ronda de conversaciones telefónicas de alto nivel lideradas por él desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, las cuales incluyeron llamadas con el presidente de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud; el mandatario de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan; el emir de Qatar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, entre otros.

    Según lo expresado por el presidente estadounidense, el diseño del acuerdo se encuentra prácticamente resuelto en sus términos generales y que será anunciado prontamente.

    Trump sostuvo, además, que tuvo una comunicación directa con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diálogo que el líder norteamericano calificó como “muy exitoso”.

    Previamente, el líder de la Casa Blanca y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmaron que los negociadores de Washington y Teherán, mediadas por Pakistán, estaban “mucho más cerca” de cerrar un acuerdo entre ambos países.

    Las autoridades iraníes, por su parte, habían manifestado que las negociaciones mostraban un avance alentador hacia la reducción de disputas, aunque advirtieron que no confiaban en la “honestidad” de Estados Unidos.

    En esa línea, el principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que sus fuerzas armadas reconstruyeron sus capacidades militares durante el alto el fuego y amenazó con que, si la administración de Trump “reinicia tontamente la guerra”, las consecuencias para el bloque norteamericano serán “más contundentes y amargas” que al inicio del conflicto.

    Al cierre de esta edición, de parte de Irán no se habían hecho anuncios respecto a las declaraciones de Trump.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIránEstrecho de Ormuz

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