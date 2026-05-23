George Russell deja atrás los líos con Kimi Antonelli y se queda con la pole position del GP de Canadá

Pese a la polémica que marcó la prueba de Sprint, en Mercedes sacan cuentas alegres tras la clasificación sabatina del Gran Premio de Canadá. George Russell, que había protagonizado un bullado cruce con Kimi Antonelli, dejó atrás los líos y supo ser el más veloz en el circuito de Gilles Villeneuve para quedarse con la pole position. El inglés lideró la competencia y el italiano quedó como escolta, en un nuevo 1-2 de la escudería que dirige Toto Wolff.

Sobre la grilla de Montreal, el nacido en King’s Lynn cortó con la racha de tres triunfos consecutivos que ostentaba el bolonés (China, Japón y Miami). De igual forma, el transalpino sigue comandando por amplio margen la tabla general de pilotos de la Fórmula 1 y asoma como uno de los grandes favoritos de cara al domingo.

Russell aventajó a su coequiper y rival en el campeonato por 0s068, mientras que Lando Norris, representando a McLaren, terminó en la tercera casilla a 0s151. Más atrás quedó Oscar Piastri, el segundo corredor de la escudería papaya. El Ferrari de Lewis Hamilton cerró el Top 5.

Revisa la clasificación completa en el GP de Canadá:

1° George Russell - Mercedes - 1:12.578

2° Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 1:12.646

3° Lando Norris - McLaren - 1:12.729

4° Oscar Piastri - McLaren - 1:12.781

5° Lewis Hamilton - Ferrari - 1:12.868

6° Max Verstappen - Red Bull - 1:12.907

7° Isack Hadjar - Red Bull - 1:12.935

8° Charles Leclerc - Ferrari - 1:12.976

9° Arvid Lindblad - RB - 1:13.280

10° Franco Colapinto - Alpine - 1:13.697

11° Nico Hülkenberg - Audi - 1:13.886

12° Liam Lawson - RB - 1:13.897

13° Gabriel Bortoleto - Audi - 1:14.071

14° Pierre Gasly - Alpine - 1:14.187

15° Carlos Sainz Jr. - Williams - 1:14.273

16° Oliver Bearman - Haas - 1:14.416

17° Esteban Ocon - Haas - 1:14.845

18° Alex Albon - Williams - 1:14.851

19° Fernando Alonso - Aston Martin - 1:15.196

20° Sergio Pérez - Cadillac - 1:15.429

21° Lance Stroll - Aston Martin - 1:16.195

22° Valtteri Bottas - Cadillac - 1:16.272