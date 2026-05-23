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    George Russell deja atrás los líos con Kimi Antonelli y se queda con la pole position del GP de Canadá

    Los pilotos de Mercedes superaron el incidente que protagonizaron en el Sprint y firmaron el 1-2 en la clasificación para la carrera del domingo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    George Russell se quedó con la pole position en el GP de Canadá

    Pese a la polémica que marcó la prueba de Sprint, en Mercedes sacan cuentas alegres tras la clasificación sabatina del Gran Premio de Canadá. George Russell, que había protagonizado un bullado cruce con Kimi Antonelli, dejó atrás los líos y supo ser el más veloz en el circuito de Gilles Villeneuve para quedarse con la pole position. El inglés lideró la competencia y el italiano quedó como escolta, en un nuevo 1-2 de la escudería que dirige Toto Wolff.

    Sobre la grilla de Montreal, el nacido en King’s Lynn cortó con la racha de tres triunfos consecutivos que ostentaba el bolonés (China, Japón y Miami). De igual forma, el transalpino sigue comandando por amplio margen la tabla general de pilotos de la Fórmula 1 y asoma como uno de los grandes favoritos de cara al domingo.

    Russell aventajó a su coequiper y rival en el campeonato por 0s068, mientras que Lando Norris, representando a McLaren, terminó en la tercera casilla a 0s151. Más atrás quedó Oscar Piastri, el segundo corredor de la escudería papaya. El Ferrari de Lewis Hamilton cerró el Top 5.

    Revisa la clasificación completa en el GP de Canadá:

    George Russell - Mercedes - 1:12.578

    Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 1:12.646

    Lando Norris - McLaren - 1:12.729

    Oscar Piastri - McLaren - 1:12.781

    Lewis Hamilton - Ferrari - 1:12.868

    Max Verstappen - Red Bull - 1:12.907

    Isack Hadjar - Red Bull - 1:12.935

    Charles Leclerc - Ferrari - 1:12.976

    Arvid Lindblad - RB - 1:13.280

    10° Franco Colapinto - Alpine - 1:13.697

    11° Nico Hülkenberg - Audi - 1:13.886

    12° Liam Lawson - RB - 1:13.897

    13° Gabriel Bortoleto - Audi - 1:14.071

    14° Pierre Gasly - Alpine - 1:14.187

    15° Carlos Sainz Jr. - Williams - 1:14.273

    16° Oliver Bearman - Haas - 1:14.416

    17° Esteban Ocon - Haas - 1:14.845

    18° Alex Albon - Williams - 1:14.851

    19° Fernando Alonso - Aston Martin - 1:15.196

    20° Sergio Pérez - Cadillac - 1:15.429

    21° Lance Stroll - Aston Martin - 1:16.195

    22° Valtteri Bottas - Cadillac - 1:16.272

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