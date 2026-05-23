Formalizan a conductor de Tur Bus por accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 5 frente a Teno
La Fiscalía de Curicó imputó al chofer por cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves. El tribunal decretó arraigo nacional y fijó un plazo de investigación de seis meses.
El Ministerio Público formalizó este mediodía al conductor de la empresa Tur Bus involucrado en el accidente ocurrido en la Ruta 5, frente a la comuna de Teno, que dejó dos personas fallecidas y más de 30 lesionados.
Según informó la fiscal subrogante de Curicó, Maite Mendiburu, el imputado fue formalizado por los delitos de cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves.
De acuerdo con los antecedentes preliminares de la investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo debido, presumiblemente, a una afección física asociada a una enfermedad de base, aparentemente diabetes.
Aquello habría provocado que, al enfrentar una curva, el bus se volcara e impactara contra un poste, dejando como consecuencia a dos pasajeros fallecidos y 31 personas lesionadas.
En la audiencia, el tribunal controló la detención del imputado, la que fue declarada legal, y luego se procedió a su formalización por los ilícitos señalados por la Fiscalía.
A solicitud del Ministerio Público, el tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el conductor y fijó un plazo de investigación de seis meses.
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