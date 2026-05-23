Formalizan a conductor de Tur Bus por accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 5 frente a Teno

El Ministerio Público formalizó este mediodía al conductor de la empresa Tur Bus involucrado en el accidente ocurrido en la Ruta 5, frente a la comuna de Teno, que dejó dos personas fallecidas y más de 30 lesionados.

Según informó la fiscal subrogante de Curicó, Maite Mendiburu, el imputado fue formalizado por los delitos de cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves.

De acuerdo con los antecedentes preliminares de la investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo debido, presumiblemente, a una afección física asociada a una enfermedad de base, aparentemente diabetes.

Formalizan a conductor de Tur Bus por accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 5 frente a Teno

Aquello habría provocado que, al enfrentar una curva, el bus se volcara e impactara contra un poste, dejando como consecuencia a dos pasajeros fallecidos y 31 personas lesionadas.

En la audiencia, el tribunal controló la detención del imputado, la que fue declarada legal, y luego se procedió a su formalización por los ilícitos señalados por la Fiscalía.

A solicitud del Ministerio Público, el tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el conductor y fijó un plazo de investigación de seis meses.