La emoción de Nils Reichmuth tras su convocatoria con la Roja: “Defenderé estos colores con honor”

Nils Reichmuth es la gran sorpresa en la nómina de la Roja. Foto: @nils.reichmuth.

Nils Reichmuth fue la gran novedad de la nómina de Nicolás Córdova para los próximos amistosos de la selección chilena. La Roja se medirá ante Portugal y República Democrática del Congo en junio próximo.

El volante de 24 años, que viene de ser campeón con el Thun de Suiza, posee la doble nacionalidad gracias a su padre suizo y su madre chilena. Incluso llegó a defender la camiseta del combinado helvético Sub 21, aunque nunca debutó con la absoluta. Ahora, aceptó el llamado del Equipo de Todos.

En ese sentido, Reichmuth envió un sentido mensaje tras enterarse de su convocatoria a la selección chilena: “Estoy feliz y orgulloso de anunciar mi selección para la selección nacional de Chile, ¡La Roja!”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

El volante agradeció la nominación y aseguró que defenderá la camiseta nacional: “Es un gran orgullo para mí y defenderé estos colores con honor. Gracias a los dirigentes y al cuerpo técnico chileno por su confianza”, indicó. “¡Vamos la Roja!”, cerró.

Reichmuth llega a la Roja antecedido de una gran temporada, en la que se coronó con el Thun. Disputó 1.470 minutos en 33 partidos, donde anotó 4 goles y entregó 3 asistencias.

Su hermano menor Miguel Reichmut también está en el radar de la Roja. El mediocampista de 22 años milita en el Zúrich y también recibió una visita de Córdova en territorio europeo, pensando en una posible convocatoria.