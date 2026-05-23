Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”

Lorenzo Serra Ferrer (73 años) escribió un capítulo exitoso en la historia del Betis. Hace 21 años, llevó al equipo a su primera Champions League. También ganó la Copa del Rey. Incluso, hasta antes de la llegada de Manuel Pellegrini, tenía los récords de más partidos dirigidos y victorias obtenidas con el equipo verdiblanco. Sin embargo, el chileno lo superó hace rato, con 145 triunfos en 310 compromisos. Desde España, el técnico hispano conversa con La Tercera para elogiar el trabajo del Ingeniero, a quien fue a buscar cuando era vicepresidente del cuadro andaluz.

¿Qué opina de esta clasificación del Betis a la Champions?

Esto es algo muy bueno y yo creo que, además, es justo. Esto lo digo porque el Betis, hace unos cuantos años ya, que intenta regresar al máximo torneo europeo a nivel de clubes. Y bueno, ahora lo ha conseguido, pues eso es fantástico, enhorabuena para todos.

Usted fue DT del Betis en un gran periodo y también fue dirigente...

Este es un hito muy importante y me alegro que se haya conseguido. Más todavía con un entrenador en el cual yo aposté, algo que hice para que Manuel (Pellegrini) viniera al Betis. Después me tuve que marchar, pero yo ya lo había metido en la órbita del Betis.

¿Estuvo cerca de contratarlo?

Sí, yo hablé con su representante Jesús (Martínez), en Madrid. Pero bueno, esto es así, él estaba trabajando en Inglaterra y decidió no aceptar en ese momento.

Pellegrini batió los récords que tenía usted en el Betis...

Eso me parece muy bien, es que los récords están para batirlos, ¿entiendes? Porque si no, esto no sería emocionante. Me alegro mucho, es un gran entrenador, pues ha estado muchos más años que yo. Entonces, es evidente que haya dirigido más partidos, pero no pasa nada. Todo me parece muy correcto, sensacional. Yo sigo siendo un seguidor del Betis. Estuve muchos años allí, en los cuales también salimos muy beneficiados. Así que ahora también me alegro mucho, aunque sea otro compañero quien lo haya conseguido.

¿Qué hace destacar a este Betis?

Tiene muy buen plantel, con experiencia y también con mucho equilibrio, en relación a lo que puede ser lo táctico, es evidente la polivalencia de sus jugadores y también a nivel técnico. Pellegrini sabe manejar todos los recursos, los humanos, para que el futbolista rinda. Es un gran entrenador.

¿Pellegrini es el mejor entrenador en la historia del club?

Yo no tengo por qué poner calificativos, ni voy a decir si este ha sido o será otro. Yo creo que todos los entrenadores, no solamente yo a quien las cosas le salieron bien, sino cualquier técnico que lo intentase, para mí ya tiene todo mi reconocimiento. Manuel es un entrenador que ha estado muchos años en el club y esto es por algo, es porque ha hecho las cosas muy bien, ha sido capaz de reunir un buen plantel y de hacerlo competir bien. Esto es la realidad, hay entrenadores que lo han intentado y, a lo mejor, no han tenido esta posición o la han conseguido como se tiene, pero en aquellos tiempos el quinto no iba a Champions. Toda persona que intenta hacerlo está muy bien.

¿Pellegrini es mejor que usted?

No entraré en polémicas sobre quién es el mejor DT en la historia del Betis. Hace tiempo que me jubilé.

Pellegrini termina contrato en junio del 2027 y su nombre es seguido por la selección chilena...

Esta es una decisión sobre la que Manuel tiene que pronunciarse. Es una parte que le corresponde a él ciento por ciento. Y después yo me puedo pronunciar en lo que puede hacer o lo que creo que puede hacer, siendo conocedor de sus cualidades humanas y deportivas. Estoy segurísimo de que es capaz de hacer una magnífica labor en la selección chilena, de la misma manera como lo ha hecho en todos los equipos donde él ha pasado.

¿Sería una pérdida importante para el Betis?

Es evidente que los béticos de alguna manera lo valoran, lo aprecian y quieren que Manuel se quede, porque lo ha hecho muy bien. Es uno de los grandes profesionales en la historia de esta institución.