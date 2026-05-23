SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”

    Lorenzo Serra Ferrer ostentaba el récord de ser el técnico con más triunfos en el cuadro andaluz, hasta que el Ingeniero lo superó. “La clasificación a la Champions la siento como mía, yo lo puse en la órbita del club”, revela quién lideró la única aparición del equipo en el certamen europeo, en 2005.

    Por 
    Rodrigo Fuentealba Aguilera
    Manuel Pellegrini es alabado por histórico técnico del Betis.

    Lorenzo Serra Ferrer (73 años) escribió un capítulo exitoso en la historia del Betis. Hace 21 años, llevó al equipo a su primera Champions League. También ganó la Copa del Rey. Incluso, hasta antes de la llegada de Manuel Pellegrini, tenía los récords de más partidos dirigidos y victorias obtenidas con el equipo verdiblanco. Sin embargo, el chileno lo superó hace rato, con 145 triunfos en 310 compromisos. Desde España, el técnico hispano conversa con La Tercera para elogiar el trabajo del Ingeniero, a quien fue a buscar cuando era vicepresidente del cuadro andaluz.

    ¿Qué opina de esta clasificación del Betis a la Champions?

    Esto es algo muy bueno y yo creo que, además, es justo. Esto lo digo porque el Betis, hace unos cuantos años ya, que intenta regresar al máximo torneo europeo a nivel de clubes. Y bueno, ahora lo ha conseguido, pues eso es fantástico, enhorabuena para todos.

    Usted fue DT del Betis en un gran periodo y también fue dirigente...

    Este es un hito muy importante y me alegro que se haya conseguido. Más todavía con un entrenador en el cual yo aposté, algo que hice para que Manuel (Pellegrini) viniera al Betis. Después me tuve que marchar, pero yo ya lo había metido en la órbita del Betis.

    ¿Estuvo cerca de contratarlo?

    Sí, yo hablé con su representante Jesús (Martínez), en Madrid. Pero bueno, esto es así, él estaba trabajando en Inglaterra y decidió no aceptar en ese momento.

    Pellegrini batió los récords que tenía usted en el Betis...

    Eso me parece muy bien, es que los récords están para batirlos, ¿entiendes? Porque si no, esto no sería emocionante. Me alegro mucho, es un gran entrenador, pues ha estado muchos más años que yo. Entonces, es evidente que haya dirigido más partidos, pero no pasa nada. Todo me parece muy correcto, sensacional. Yo sigo siendo un seguidor del Betis. Estuve muchos años allí, en los cuales también salimos muy beneficiados. Así que ahora también me alegro mucho, aunque sea otro compañero quien lo haya conseguido.

    ¿Qué hace destacar a este Betis?

    Tiene muy buen plantel, con experiencia y también con mucho equilibrio, en relación a lo que puede ser lo táctico, es evidente la polivalencia de sus jugadores y también a nivel técnico. Pellegrini sabe manejar todos los recursos, los humanos, para que el futbolista rinda. Es un gran entrenador.

    ¿Pellegrini es el mejor entrenador en la historia del club?

    Yo no tengo por qué poner calificativos, ni voy a decir si este ha sido o será otro. Yo creo que todos los entrenadores, no solamente yo a quien las cosas le salieron bien, sino cualquier técnico que lo intentase, para mí ya tiene todo mi reconocimiento. Manuel es un entrenador que ha estado muchos años en el club y esto es por algo, es porque ha hecho las cosas muy bien, ha sido capaz de reunir un buen plantel y de hacerlo competir bien. Esto es la realidad, hay entrenadores que lo han intentado y, a lo mejor, no han tenido esta posición o la han conseguido como se tiene, pero en aquellos tiempos el quinto no iba a Champions. Toda persona que intenta hacerlo está muy bien.

    ¿Pellegrini es mejor que usted?

    No entraré en polémicas sobre quién es el mejor DT en la historia del Betis. Hace tiempo que me jubilé.

    Pellegrini termina contrato en junio del 2027 y su nombre es seguido por la selección chilena...

    Esta es una decisión sobre la que Manuel tiene que pronunciarse. Es una parte que le corresponde a él ciento por ciento. Y después yo me puedo pronunciar en lo que puede hacer o lo que creo que puede hacer, siendo conocedor de sus cualidades humanas y deportivas. Estoy segurísimo de que es capaz de hacer una magnífica labor en la selección chilena, de la misma manera como lo ha hecho en todos los equipos donde él ha pasado.

    ¿Sería una pérdida importante para el Betis?

    Es evidente que los béticos de alguna manera lo valoran, lo aprecian y quieren que Manuel se quede, porque lo ha hecho muy bien. Es uno de los grandes profesionales en la historia de esta institución.

    Más sobre:Manuel PellegriniBetisLorenzo SerraLaLigaChampionsChampions LeagueFútbol Español

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla

    Explosión de gas en mina de carbón deja al menos 90 fallecidos en una provincia de China

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence

    Reputación corporativa: 65% evalúa positivamente a los grandes centros comerciales y solo 26% a los malls chinos

    El negocio de Airbnb en Chile y el plan global que traerán al país

    Por qué las tres mayores minas privadas han sido más rentables que Codelco en 15 años

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Consejo de gabinete: Kast busca llegar a la Cuenta Pública con “segunda fase” en marcha y estrenar nuevo relato

    Bajas temperaturas amenazan la salud respiratoria en Santiago

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence
    Negocios

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence

    Reputación corporativa: 65% evalúa positivamente a los grandes centros comerciales y solo 26% a los malls chinos

    El negocio de Airbnb en Chile y el plan global que traerán al país

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”
    El Deportivo

    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”

    Agrandando su estatus de histórica: la tercera final de Champions League para Christiane Endler

    El golazo de tiro libre de Maximiliano Gutiérrez en el triunfo de Independiente por la Copa Argentina

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”
    Cultura y entretención

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”

    The Mandalorian and Grogu: Placer sin Culpa

    Amarga Navidad: el autorretrato en sepia de Pedro Almodóvar

    Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla
    Mundo

    Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla

    Explosión de gas en mina de carbón deja al menos 90 fallecidos en una provincia de China

    ¿Está cambiando la guerra a favor de Ucrania?

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear