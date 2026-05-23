Anne Applebaum: “En las redes sociales pareciera que hay una conversación libre, pero está todo manipulado”

Historiadora, escritora y periodista, Anne Applebaum es una influyente intelectual, reconocida por su lucidez para mirar la historia y el presente, en medio de un mapa geopolítico en permanente transformación. Galardonada con el Premio Pulitzer, entre otros honores, también es investigadora principal en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y en el Instituto SNF Agora.

Redactora de The Atlantic, fue columnista de The Washington Post durante más de 15 años y miembro de su consejo editorial. Ha escrito libros ya canónicos, como Autocracia S.A. Los dictadores que quieren gobernar el mundo; Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos; El ocaso de la democracia, entre otros.

Vía Zoom, conversa con La Tercera sobre esta era de disrupción tecnológica, como ella ha escrito, y del auge del autoritarismo, uniendo los puntos y proyectando futuros posibles.

Usted ha dicho que se puede comparar esta época que estamos viviendo con la de la revolución de la imprenta. ¿Cree que cuando en el futuro estudien este momento, se verán más señales de esperanza, y no solo de pesimismo, que es lo que predomina hoy?

La revolución de la imprenta tuvo un enorme impacto, tanto positivo como negativo. Difundió la alfabetización por todo el mundo. Hizo posible, con el tiempo, la creación de la novela como forma de entretenimiento y educación. Difundió el conocimiento, etc. Pero también cambió drásticamente la política de la época. Y si bien no fue directamente responsable del estallido de las guerras religiosas, contribuyó a que el conflicto y la división religiosa se hicieran posibles. Creo que, de hecho, en (la era de) internet ya se pueden observar ambos aspectos. La combinación de internet y las redes sociales ha posibilitado conexiones, nuevos tipos de negocios, un gran crecimiento económico y la posibilidad de conectar con otras personas. Ahora se puede vivir lejos de la familia y seguir en contacto con ella; se puede trabajar en lugares diferentes. Hay muchísimos cambios positivos gracias a la comunicación en línea, pero también, creo, ha fracturado nuestra política de forma permanente. Con la imprenta se establecieron reglas y normas que ayudaron a modificar algunos de los efectos negativos de la escritura y la impresión. Existían leyes contra la difamación, por ejemplo, y normas sobre lo que se podía y no se podía decir en la prensa.

¿Y en el caso de internet?

En el caso de internet, aún no contamos con nada de eso. Nos encontramos en una etapa en la que la mayoría de los efectos negativos están completamente sin control. Un aspecto crucial de internet es que, cuando se crearon las redes sociales, en Estados Unidos existía la Sección 230, una ley que establecía que las plataformas de redes sociales no eran responsables, ni legal ni de ninguna otra manera, del material publicado en línea bajo su nombre. Y el resto del mundo, en efecto, adoptó esta misma ley, a pesar de ser una ley estadounidense y de haber sido creada para los fines de Estados Unidos y en beneficio de las empresas estadounidenses. Creo que lo que estamos viendo ahora en todo el mundo es que muchos países se preguntan si algo es ilegal en el mundo real, ¿por qué no puede serlo también en el mundo digital? Esto es particularmente dramático en el caso de la pornografía infantil, el terrorismo y los distintos tipos de delitos financieros que se hacen posibles en línea. Y cada vez más, creo que también surge la pregunta de si las elecciones y la financiación de las campañas electorales, que están bastante reguladas en muchos países (y con razón), si permiten que internet también eluda esa regulación. Por lo tanto, creo que estamos en una etapa crítica en la que la gente de muchos países, en Sudamérica, así como de Europa, necesita preguntarse si las normas para el mundo digital se están aplicando o si siquiera existen, y si no deberían estar alineados con otros tipos de normas.

Varios países están intentando cambios y regulaciones para las empresas tecnológicas, pero tienen un poder enorme. Y por otro lado, estamos en un momento muy débil de cooperación multilateral. ¿Ve cambios?

Todavía está cambiando muy lentamente. Creo que la gran pregunta es si Europa finalmente decide que le conviene regular las empresas tecnológicas. Porque la Unión Europea tiene el poder y la capacidad para hacerlo. Y es una organización multilateral que aún funciona. Así que es posible imaginar que suceda. Hemos visto a uno o dos países hacer esfuerzos. Por ejemplo, los brasileños multaron a Twitter y la desconectaron temporalmente al descubrir que infringía la ley brasileña. De hecho, nadie habla mucho de esto, pero India prohibió TikTok porque consideraron que era una operación de influencia china, algo que creo que nadie discute. Simplemente la desconectaron. Hubo cierto revuelo durante un tiempo, pero luego todos se acostumbraron y pasaron a otra cosa. En resumen, creo que algunas de estas cosas se pueden hacer si el liderazgo de un país determinado lo desea. Creo que es importante que todos comprendan el razonamiento detrás de ello.

Asanka Brendon Ratnayake

¿Cuál es ese razonamiento?

Las empresas tecnológicas utilizan un lenguaje engañoso, pero muy poderoso, sobre la censura: cualquier regulación gubernamental sobre lo que aparece en línea es censura. Los gobiernos deben encontrar una respuesta: lo que hacemos no es censurar, lo que hacemos es aplicar las leyes del mundo real al mundo digital. En muchos casos, lo que se exige es transparencia. Una de las cosas extrañas de internet y de las redes sociales es que, al usarlas (Twitter, Facebook o Instagram), uno tiene la impresión de estar participando en una conversación libre. Publicas algo, la gente responde, se genera una conversación. Pero, en realidad, lo que has escrito está manipulado, porque el algoritmo, diseñado para beneficiar a las empresas de California, decide quién ve lo que has escrito, cuántas personas pueden responder, e incluso si ves todas las respuestas. Así que parece una conversación libre, pero en realidad es una conversación manipulada. Como ya he dicho, los gobiernos deben comprenderlo y empezar a explicárselo a la gente. De hecho, no solo los gobiernos, sino cualquier persona en la vida pública tiene la obligación con los lectores, consumidores y votantes de explicarles que el mundo digital no se creó para construir una esfera pública ni para crear un espacio mejor para la conversación o la toma de decisiones.

¿Para qué se construyó?

Se ha creado para generar ganancias para la gente de California. Y eso significa que, a veces, les conviene sembrar la discordia. Como la gente tiende a leer publicaciones emotivas y llenas de ira, y les intrigan las teorías conspirativas, las empresas son mucho más propensas a ofrecer ese tipo de contenido, ya que es lo que te mantiene conectado y te impulsa a comprar publicidad. Creo que sería útil que la gente comprendiera qué es realmente el mundo en línea. Por cierto, creo que muchos jóvenes ya lo entienden. Entienden que lo que ven no es necesariamente real.

Esta disrupción o revolución digital ha creado, o permitido, el auge de ideas y líderes iliberales, fenómeno que usted ha estudiado en profundidad. ¿Cree que hoy el iliberalismo se está volviendo mainstream?

Creo que el iliberalismo está muy extendido, ya que los argumentos contra la democracia, que ahora son bastante claros y se escuchan con frecuencia tanto por gente de Silicon Valley como de Washington y otros lugares, son fuertes y constantes. A veces, la gente los oculta tras otras cosas. Como dije, existe este juego de la libertad de expresión, que a menudo sirve de tapadera para quienes quieren reprimir o manipular la libertad de expresión. Algunos ocultan sus objetivos, pero cada vez son más abiertos. Por supuesto, esto ha sido posible gracias al mundo digital, que no solo ha facilitado que las personas con ideas iliberales tengan visibilidad, sino que en algunos casos las promueve. Twitter, o X, está diseñado para promover ideas antidemocráticas. No es ningún secreto; ese es uno de sus propósitos. Tiene un propósito político: promover ideas iliberales, sobre todo viniendo del propietario de la plataforma.

Sobre la derrota de Viktor Orbán en Hungría, quedó demostrado que el iliberalismo no es inevitable, como usted decía, pero que se requiere una coalición diversa y amplia para conseguirlo. ¿Por qué fue tan difícil para Hungría, y otros países, conseguirla?

Hubo dos o tres elementos. Uno de ellos fue que durante mucho tiempo los húngaros pensaron que seguían en el antiguo sistema político, donde existían la centroizquierda y la centroderecha, y donde los partidos políticos históricos podían seguir en desacuerdo entre sí, y finalmente, la rueda giraría y uno de ellos volvería a decidir las elecciones. Les llevó mucho tiempo comprender que eso no iba a volver a suceder. En segundo lugar, la propaganda de Orbán funcionó durante mucho tiempo. Les dijo a los húngaros que estaba defendiendo a la nación contra, primero, la amenaza existencial de los inmigrantes, luego de la amenaza existencial de la sexualidad degenerada o la ideología de género de Occidente. Y luego, de forma bastante absurda, les dijo que los estaba defendiendo contra Ucrania porque había creado esta falsa amenaza de Ucrania. Y creo que las personas estaban asustadas al principio; él creó esta atmósfera de miedo y ansiedad, pero con el tiempo las amenazas dejaron de surtir efecto. Y, sobre todo, en las últimas elecciones, la gente se dio cuenta de que no eran ciertas. Y finalmente, una de las cosas que ocurre inevitablemente cuando hay un populismo autoritario es que surgen la pobreza y la corrupción, porque una vez que hay gente en el poder que cree que nunca perderá las elecciones, entonces empiezan a robar. Ya no les interesa realmente el bienestar de la gente corriente, su política se hace en beneficio propio y no en beneficio del país.

Viktor Orban y JD Vance en Budapest, en abril de 2026. Foto: David Balogh/Xinhua. David Balogh

Respecto de Trump, las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos son en noviembre. ¿Qué está en juego?

Mi principal preocupación en las elecciones de mitad de mandato es que, al menos, concluyan con el control demócrata de la Cámara de Representantes porque, de lo contrario, me preocupa que no haya unas elecciones presidenciales justas dentro de tres años. Ya vimos que Trump es capaz de intentar cambiar un resultado electoral. Lo hizo en 2021. Y lo intentará de nuevo. Y si no lo consigue él, otros ya han aprendido los mismos trucos. No creo que vaya a ser candidato. Pero para asegurar que el sistema democrático estadounidense continúe y que las próximas elecciones presidenciales no sean robadas abiertamente, creo que es fundamental que ganen los demócratas (las midterms). Y, por supuesto, hay muchos otros temas que también se verán afectados, desde la política migratoria hasta la política exterior y todo tipo de financiación de programas gubernamentales. Pero la cuestión central es que debemos asegurarnos de que nuestra democracia pueda continuar.