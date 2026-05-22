SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    China y Rusia respaldan a Cuba tras acusación de EE.UU. a Raúl Castro mientras expertos ven improbable juicio presencial como el de Maduro

    Algunos especialistas piensan que la decisión de Washington es aumentar presión para conseguir que el gobierno cubano ceda y entre en la mesa de negociaciones.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Raúl-Castro.jpg

    China y Rusia dieron su respaldo a Cuba tras la acusación de Estados Unidos a Raúl Castro por asesinato en una importante escalada en la campaña de Washington contra La Habana, donde los Castro han estado al mando desde que su difunto hermano, Fidel Castro, lideró la revolución, en 1959.

    Beijing expresó el jueves su apoyo a La Habana y afirmó que Estados Unidos debería “dejar de usar la represión judicial” contra la nación latinoamericana. “Estados Unidos debería dejar de blandir la vara de las sanciones y la vara judicial contra Cuba y dejar de amenazar con el uso de la fuerza a cada paso”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa el jueves, al ser preguntado sobre las acusaciones estadounidenses.

    “China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y dignidad nacional, y se opone a la injerencia externa”, declaró Guo. Castro es el hermano menor de Fidel Castro, el difunto e influyente adversario de Estados Unidos que lideró la revolución comunista cubana de 1959.

    Rusia tampoco se quedó atrás y dijo que brindará apoyo activo a Cuba a pesar de los intentos de Estados Unidos de intimidar y estrechar el “cuello de sanciones” a la isla.

    Raúl Castro

    “Seguiremos brindando el apoyo más activo al pueblo cubano durante este período extremadamente difícil”, declaró a la prensa la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova.

    “Reafirmamos nuestra plena solidaridad con Cuba y condenamos enérgicamente cualquier intento de injerencia grave en los asuntos internos de un Estado soberano, intimidación y el uso de medidas restrictivas unilaterales ilegales, amenazas y chantaje”.

    Zakharova no dio detalles sobre el apoyo que Rusia proporcionaría, pero dijo que Estados Unidos estaba mostrando su “intolerancia hacia cualquier forma de disidencia y una encarnación cínica de la revivida Doctrina Monroe”.

    El Departamento de Justicia anunció el miércoles las acusaciones penales contra Raúl Castro, el exlíder cubano de 94 años que gobernó Cuba durante más de una década, formulando cuatro cargos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses, y dos por destrucción de aeronaves en respuesta al derribo de dos aviones Cessna pertenecientes al grupo cubanoamericano Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. En ese entonces Raúl Castro era ministro de Defensa.

    Cuatro personas, tres de ellas estadounidenses, murieron en el ataque perpetrado en 1996 por dos cazas MiG cubanos en espacio aéreo internacional.

    Lee Lockwood

    En el momento del atentado, se sabía que las avionetas de Hermanos al Rescate sobrevolaban las inmediaciones del espacio aéreo cubano y lanzaban miles de folletos con mensajes antigubernamentales dirigidos a los residentes de La Habana.

    El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, detalló los cargos en una ceremonia celebrada en la Freedom Tower de Miami, ante familiares de las víctimas y funcionarios del gobierno de Trump.

    Se trató de la primera vez en la historia que la justicia estadounidense imputa a un exjefe de Estado cubano. Los cargos penales que el Departamento de Justicia presentó contra Castro son el resultado de un proceso judicial que lleva gestándose más de 30 años, y en el que los fiscales federales de Miami redactaron por primera vez una acusación formal en su contra en la década de 1990.

    El historiador y director del think tank Cuba Siglo 21, Juan Antonio Blanco, que conversó con el portal de la cadena Telemundo, la principal razón de la imputación se debe a que “los asesinatos no prescriben. A uno lo pueden ir a buscar 50 años después por un asesinato cometido hace medio siglo atrás”.

    Sin embargo, otros expertos consultados por Telemundo señalaron que las posibilidades de que Castro se siente en un tribunal son escasas. “Sería una situación inédita en el contexto cubano. Eso no ha sucedido antes”, dijo a la cadena Alain Espinosa Santana, abogado del equipo legal de Cubalex, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en la isla. “Creo que va a ser algo más simbólico que objetivamente procesal, pero es algo extremadamente necesario para nosotros como sociedad, de cara a preservar el ejercicio efectivo del derecho a la verdad, la memoria histórica cubana y, por qué no, al menos una parte de la reparación histórica que merecen los familiares de las personas que perdieron su vida en estos hechos”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    Eso sí, Espinosa señaló a Telemundo que la acusación tiene fundamento jurídico sólido, que es que Castro actuó como “autor mediato”, quien da la orden sin ejecutarla directamente. “Según sus propios dichos -o al menos lo que se ha filtrado en ese audio que salió a la luz hace pocos días- fue la persona que dio la orden de derribar estas avionetas que dieron al traste con la muerte de cuatro personas”, explicó. “Si fuera en Cuba estaríamos hablando claramente de un asesinato, porque la intención era literalmente causar la muerte de estas personas”.

    Además, indicó que Raúl Castro al no ostentar ya ningún cargo de Estado, carece de las inmunidades que protegen a los jefes de gobierno en ejercicio.

    Sin embargo, será difícil llevarlo a juicio. Aunque Raúl Castro reside en La Habana, el gobierno cubano no tiene tratado de extradición con Estados Unidos y el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó los cargos como “una maniobra política sin ninguna base legal”.

    La orden de arresto fue emitida por las autoridades estadounidenses, y Blanche no descartó ninguna vía para ejecutarla. “Anticipamos que se presentará aquí, voluntariamente o de otra manera”, dijo, pero evitó establecer paralelos directos con la operación militar que resultó en la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro a inicios de este año.

    Telemundo dijo que esa comparación es la que causa más inquietud entre algunos analistas. Michael Bustamante, historiador de la Universidad de Miami especializado en Cuba, advierte que la imputación no puede leerse fuera de su contexto político.

    “Es imposible separar esto de lo que está pasando en general en Cuba ahora mismo. Es otra manera de tratar de ponerle presión al gobierno cubano”, dijo en entrevista con Noticias Telemundo. “Lo que no sé es hasta qué punto esa estrategia va a funcionar, o si la intención es esencialmente mandar un mensaje o realmente crear el pretexto para llevar al imputado a juicio. Una cosa es una operación militar para arrestar a Nicolás Maduro; otra cosa, creo yo, es arrestar a un exjefe de Estado que tiene casi 95 años”.

    “Creo que la estrategia consiste en aumentar la presión gradualmente hasta el punto en que el gobierno cubano ceda y se rinda en la mesa de negociaciones”, dijo a la cadena BBC William LeoGrand, experto en política latinoamericana de la American University.

    Blanco no descartó que a una orden de captura internacional si las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se deterioran aún más. “La Fiscalía y el tribunal, una vez juzgado el hecho y hallado culpable, puede pedir que se emita una orden de aprehensión. Y esa orden, como vimos en el caso de Maduro, la pueden ejecutar cuerpos armados del Pentágono”.

    Más sobre:CubaRaúl CastroEstados UnidosDonald TrumpacusaciónChinaRusiaLa Habana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabinero de franco es baleado tras intento de encerrona en La Florida

    Nawrocki reivindica la “alianza polaco-estadounidense” como “pilar fundamental” para la seguridad de Europa

    La carrera contrarreloj de los laboratorios para desarrollar una vacuna contra el ébola tras brote por nueva cepa en África Central

    Trump dice que hablará con el presidente de Taiwán en un nuevo desafío para las relaciones entre Washington y Beijing

    Tragedia en la Autopista Central: adulta mayor muere tras caída de fardos desde camión en Renca

    El ICE arresta a hermana de la presidenta ejecutiva del conglomerado financiero cubano Gaesa

    Lo más leído

    1.
    El ICE arresta a hermana de la presidenta ejecutiva del conglomerado financiero cubano Gaesa

    El ICE arresta a hermana de la presidenta ejecutiva del conglomerado financiero cubano Gaesa

    2.
    Máximo tribunal de la ONU dictamina que convenio de la OIT protege implícitamente el derecho a huelga

    Máximo tribunal de la ONU dictamina que convenio de la OIT protege implícitamente el derecho a huelga

    3.
    Sicarios asesinan a disparos a alcalde peruano en medio de estado de emergencia por criminalidad

    Sicarios asesinan a disparos a alcalde peruano en medio de estado de emergencia por criminalidad

    4.
    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Carabinero de franco es baleado tras intento de encerrona en La Florida
    Chile

    Carabinero de franco es baleado tras intento de encerrona en La Florida

    Tragedia en la Autopista Central: adulta mayor muere tras caída de fardos desde camión en Renca

    Con cerca de 500 hectáreas afectadas: continúa alerta amarilla para Antuco por incendio forestal

    Ministro Mas y sobreestimación de producción en Codelco: “Lo ocurrido es inaceptable”
    Negocios

    Ministro Mas y sobreestimación de producción en Codelco: “Lo ocurrido es inaceptable”

    FNE da luz verde a Toesca para compra de Primus

    AIE advierte que mercado petrolero podría entrar en “zona roja” por conflicto en Medio Oriente

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos
    Tendencias

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Ni una máscara detiene al Toro: Fernando Zampedri le da un triunfo vital a la UC para soñar con octavos de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Ni una máscara detiene al Toro: Fernando Zampedri le da un triunfo vital a la UC para soñar con octavos de la Copa Libertadores

    Roja a los 9 minutos: la violenta patada sobre Clemente Montes que deja a la UC con un jugador más ante Barcelona

    En vivo: la UC recibe a Barcelona en un duelo clave para seguir soñando en la Copa Libertadores

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile
    Tecnología

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa
    Cultura y entretención

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Emotiva, sólida y teatral: la memorable noche de Candelabro en La Cúpula

    Nawrocki reivindica la “alianza polaco-estadounidense” como “pilar fundamental” para la seguridad de Europa
    Mundo

    Nawrocki reivindica la “alianza polaco-estadounidense” como “pilar fundamental” para la seguridad de Europa

    La carrera contrarreloj de los laboratorios para desarrollar una vacuna contra el ébola tras brote por nueva cepa en África Central

    Trump dice que hablará con el presidente de Taiwán en un nuevo desafío para las relaciones entre Washington y Beijing

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes
    Paula

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate