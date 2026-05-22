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    Nawrocki reivindica la “alianza polaco-estadounidense” como “pilar fundamental” para la seguridad de Europa

    El presidente europeo además agradeció a Donald Trump su “amistad hacia Polonia” luego de que el mandatario norteamericano anunciara el envío de 5.000 soldados estadounidenses adicionales a territorio polaco.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Polonia, Karol Nawrocki. Foto: Europa Press/Contacto/Roman Koziel - Archivo.

    El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, destacó este jueves la alianza entre su país y Estados Unidos, reivindicándola como esencial para la seguridad de su territorio y Europa, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara el envío de 5.000 soldados adicionales a suelo polaco, pese a haber manifestado en días anteriores la cancelación de dicho plan.

    “Defiendo y seguiré defendiendo la alianza polaco-estadounidense, un pilar fundamental para la seguridad de cada hogar polaco y de toda Europa”, aseveró Nawrocki en un mensaje en redes sociales, en el cual definió a las “buenas alianzas” como aquellas “basadas en la cooperación, respeto mutuo y cuidado de la seguridad común”.

    En la misma publicación en X, el jefe del Ejecutivo polaco agradeció a Trump su “amistad hacia Polonia” así como “las decisiones cuyas repercusiones prácticas”, apuntó, se ven hoy “con gran claridad”.

    “¡La seguridad de Polonia y de los polacos es lo más importante para mi!”, señaló finalmente el mandatario europeo, al cual el magnate republicano recordó horas antes haber apoyado en su carrera a la presidencia.

    Cabe destacar que este mismo jueves se celebró un encuentro en Washington entre representantes de Defensa de ambos países, dentro de los cuales se contaron el viceministro polaco Cezary Tomczyk y el jefe de planificación estratégica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Thomas Curtis.

    La reunión ocurrió una semana después de que el mandatario de EE.UU. decidiera cancelar el despliegue de militares en Polonia y luego de que el Pentágono anunciara la retirada de 5.000 soldados estadounidenses desde Alemania.

    Esto último a raíz de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, a la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Teherán el 28 de febrero pasado.

    Más sobre:PoloniaKarol NawrockiEstados UnidosDonald TrumpSoldadosSeguridadEuropaMundo

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