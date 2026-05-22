Carabinero de franco es baleado tras intento de encerrona en La Florida

Un carabinero de franco resultó herido a bala la noche de este jueves tras ser víctima de un intento de encerrona en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

El funcionario recibió disparos luego de que un grupo de delincuentes intentara sustraerle su automóvil.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 21.00 horas en las cercanías de calle Santa Julia con pasaje Las Golondrinas, cuando al menos cuatro sujetos desconocidos interceptaron al uniformado -el que se desplazaba con un acompañante-, con la intención de concretar el robo del vehículo.

En medio del asalto, los antisociales se habrían percatado de que la víctima pertenecía a la institución policial y, por causas que son materia de investigación, le dispararon antes de darse a la fuga en dirección desconocida.

Tras el ataque, el funcionario policial fue auxiliado y trasladado de urgencia hasta el Hospital de Carabineros (Hoscar), en la comuna de Ñuñoa, donde permanece internado con diagnóstico reservado, pero fuera de riesgo vital.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si el carabinero alcanzó a utilizar su arma de servicio durante el enfrentamiento con los delincuentes.

Equipos policiales realizan diligencias para establecer la dinámica exacta de los hechos, revisar registros de cámaras de seguridad y dar con la identidad y paradero de los responsables del ataque.