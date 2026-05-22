SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabinero de franco es baleado tras intento de encerrona en La Florida

    El funcionario policial, que fue interceptado por un grupo de delincuentes que intentó robarle su vehículo, fue trasladado al hospital institucional.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un carabinero de franco resultó herido a bala la noche de este jueves tras ser víctima de un intento de encerrona en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

    El funcionario recibió disparos luego de que un grupo de delincuentes intentara sustraerle su automóvil.

    De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 21.00 horas en las cercanías de calle Santa Julia con pasaje Las Golondrinas, cuando al menos cuatro sujetos desconocidos interceptaron al uniformado -el que se desplazaba con un acompañante-, con la intención de concretar el robo del vehículo.

    En medio del asalto, los antisociales se habrían percatado de que la víctima pertenecía a la institución policial y, por causas que son materia de investigación, le dispararon antes de darse a la fuga en dirección desconocida.

    Tras el ataque, el funcionario policial fue auxiliado y trasladado de urgencia hasta el Hospital de Carabineros (Hoscar), en la comuna de Ñuñoa, donde permanece internado con diagnóstico reservado, pero fuera de riesgo vital.

    Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si el carabinero alcanzó a utilizar su arma de servicio durante el enfrentamiento con los delincuentes.

    Equipos policiales realizan diligencias para establecer la dinámica exacta de los hechos, revisar registros de cámaras de seguridad y dar con la identidad y paradero de los responsables del ataque.

    Más sobre:CarabinerosEncerronaLa FloridaNacionalPolicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nawrocki reivindica la “alianza polaco-estadounidense” como “pilar fundamental” para la seguridad de Europa

    La carrera contrarreloj de los laboratorios para desarrollar una vacuna contra el ébola tras brote por nueva cepa en África Central

    Trump dice que hablará con el presidente de Taiwán en un nuevo desafío para las relaciones entre Washington y Beijing

    Tragedia en la Autopista Central: adulta mayor muere tras caída de fardos desde camión en Renca

    China y Rusia respaldan a Cuba tras acusación de EE.UU. a Raúl Castro mientras expertos ven improbable juicio presencial como el de Maduro

    El ICE arresta a hermana de la presidenta ejecutiva del conglomerado financiero cubano Gaesa

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en la Autopista Central: adulta mayor muere tras caída de fardos desde camión en Renca

    Tragedia en la Autopista Central: adulta mayor muere tras caída de fardos desde camión en Renca

    2.
    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    3.
    Nueve personas detenidas deja operativo enfocado en desarticular clan familiar que defraudó al fisco con casi $800 millones

    Nueve personas detenidas deja operativo enfocado en desarticular clan familiar que defraudó al fisco con casi $800 millones

    4.
    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos enviaban pacientes a su centro

    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos enviaban pacientes a su centro

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Carabinero de franco es baleado tras intento de encerrona en La Florida
    Chile

    Carabinero de franco es baleado tras intento de encerrona en La Florida

    Tragedia en la Autopista Central: adulta mayor muere tras caída de fardos desde camión en Renca

    Con cerca de 500 hectáreas afectadas: continúa alerta amarilla para Antuco por incendio forestal

    Ministro Mas y sobreestimación de producción en Codelco: “Lo ocurrido es inaceptable”
    Negocios

    Ministro Mas y sobreestimación de producción en Codelco: “Lo ocurrido es inaceptable”

    FNE da luz verde a Toesca para compra de Primus

    AIE advierte que mercado petrolero podría entrar en “zona roja” por conflicto en Medio Oriente

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos
    Tendencias

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Ni una máscara detiene al Toro: Fernando Zampedri le da un triunfo vital a la UC para soñar con octavos de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Ni una máscara detiene al Toro: Fernando Zampedri le da un triunfo vital a la UC para soñar con octavos de la Copa Libertadores

    Roja a los 9 minutos: la violenta patada sobre Clemente Montes que deja a la UC con un jugador más ante Barcelona

    En vivo: la UC recibe a Barcelona en un duelo clave para seguir soñando en la Copa Libertadores

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile
    Tecnología

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa
    Cultura y entretención

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Emotiva, sólida y teatral: la memorable noche de Candelabro en La Cúpula

    Nawrocki reivindica la “alianza polaco-estadounidense” como “pilar fundamental” para la seguridad de Europa
    Mundo

    Nawrocki reivindica la “alianza polaco-estadounidense” como “pilar fundamental” para la seguridad de Europa

    La carrera contrarreloj de los laboratorios para desarrollar una vacuna contra el ébola tras brote por nueva cepa en África Central

    Trump dice que hablará con el presidente de Taiwán en un nuevo desafío para las relaciones entre Washington y Beijing

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes
    Paula

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate