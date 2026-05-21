FNE da luz verde a Toesca para compra de Primus
La Fiscalía Nacional Económica indicó que "ha llegado a la convicción de que la Operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia”, por lo resolvió aprobar sin condiciones la transacción.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) resolvió la noche de este miércoles aprobar sin condiciones la compra de Primus Capital por parte de Toesca, a través de su vehículo de inversión Greenbridge SpA, transacción anunciada a inicios de año.
En su resolución, la FNE indicó que “en virtud de la Investigación, teniendo en cuenta eventuales hipótesis de riesgos de tipo vertical ―bloqueo de insumos o de clientes―, esta Fiscalía concluyó que la Operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en relación con el financiamiento a empresas no bancarias de factoring",
Así, agrega que “esta Fiscalía ha llegado a la convicción de que la Operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia”.
La operación había sido comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 5 de enero de este año mediante un hecho esencial reservado, y a inicios de abril la FNE anunció el inicio de la investigación.
En concreto, la administradora de fondos Toesca y TC Latin America adquirirá el control de Primus Capital en una operación donde adquirirán el 90% de las acciones de la sociedad dedicada al factoring y que tiene presencia en Chile y Perú.
La operación considera las acciones que estaban en manos, de forma directa e indirecta, de Raimundo Valenzuela, actual presidente del directorio de Primus y controlador de la firma.
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