FNE da luz verde a Toesca para compra de Primus

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) resolvió la noche de este miércoles aprobar sin condiciones la compra de Primus Capital por parte de Toesca, a través de su vehículo de inversión Greenbridge SpA, transacción anunciada a inicios de año.

En su resolución, la FNE indicó que “en virtud de la Investigación, teniendo en cuenta eventuales hipótesis de riesgos de tipo vertical ―bloqueo de insumos o de clientes―, esta Fiscalía concluyó que la Operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en relación con el financiamiento a empresas no bancarias de factoring",

Así, agrega que “esta Fiscalía ha llegado a la convicción de que la Operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia”.

La operación había sido comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 5 de enero de este año mediante un hecho esencial reservado, y a inicios de abril la FNE anunció el inicio de la investigación.

En concreto, la administradora de fondos Toesca y TC Latin America adquirirá el control de Primus Capital en una operación donde adquirirán el 90% de las acciones de la sociedad dedicada al factoring y que tiene presencia en Chile y Perú.

La operación considera las acciones que estaban en manos, de forma directa e indirecta, de Raimundo Valenzuela, actual presidente del directorio de Primus y controlador de la firma.