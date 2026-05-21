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    Papa León XIV llama a fortalecer el diálogo ante un mundo que “busca la paz con las armas”

    El Pontífice recibió a nuevos embajadores ante la Santa Sede y advirtió sobre la necesidad de una diplomacia orientada al consenso, el multilateralismo y la atención a los más vulnerables.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Papa León XIV llama a fortalecer el diálogo ante un mundo que “busca la paz con las armas”

    El Papa León XIV llamó a fortalecer el diálogo diplomático en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, advirtiendo que actualmente se busca la paz “a través de las armas”.

    El Pontífice realizó estas declaraciones al recibir en audiencia a los nuevos embajadores ante la Santa Sede de Sierra Leona, Bangladés, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauricio, Chad y Sri Lanka, con ocasión de la presentación de sus cartas credenciales.

    “En una época en la que se busca la paz a través de las armas como condición para afirmar el propio dominio, existe una necesidad urgente de volver a una diplomacia que promueva el diálogo y busque el consenso en todos los niveles: bilateral, regional y multilateral”, sostuvo León XIV.

    En esa línea, el Papa afirmó que los embajadores cumplen un papel clave como puente de confianza y cooperación entre la Santa Sede y los países que representan.

    Papa León XIV llama a fortalecer el diálogo ante un mundo que “busca la paz con las armas”

    Una diplomacia para reconstruir confianza

    Durante su discurso, León XIV sostuvo que las tensiones geopolíticas siguen fragmentando el mundo y planteó la necesidad de que las relaciones internacionales sean más representativas, eficaces y orientadas a la unidad de la familia humana.

    El Pontífice llamó a revitalizar un diálogo motivado por una búsqueda sincera de “caminos que conduzcan a la paz” y afirmó que las palabras deben volver a expresar realidades claras, “sin distorsiones ni hostilidad”.

    Según señaló, solo de esa manera podrán evitarse los malentendidos, superar las incomprensiones y reconstruir la confianza en el ámbito de las relaciones internacionales.

    Papa León XIV llama a fortalecer el diálogo ante un mundo que “busca la paz con las armas”

    Atención a los más vulnerables

    León XIV afirmó además que ninguna nación, sociedad u orden internacional puede considerarse justo y humano si mide su éxito solo en términos de poder o prosperidad, descuidando a quienes viven en los márgenes.

    En ese sentido, llamó a rechazar toda forma de egoísmo que vuelva invisibles a los pobres y vulnerables, y destacó el rol de las organizaciones internacionales para resolver controversias y promover la cooperación.

    Finalmente, el Pontífice expresó su deseo de que la misión de los nuevos diplomáticos fortalezca el diálogo, profundice la comprensión mutua y contribuya a “la paz que nuestro mundo necesita con tanta urgencia”.

    Más sobre:Papa León XIVVaticanoSanta SedeGuerraConflicto InternacionalEuropaMedio Oriente

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