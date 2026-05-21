Global Sumud Flotilla denuncia “violencia física y sexual generalizada” contra activistas detenidos en Israel

La iniciativa Global Sumud Flotilla denunció este jueves agresiones sexuales contra activistas detenidos por las autoridades de Israel, así como decenas de heridos, tras la intercepción de la decena de embarcaciones de la última flotilla humanitaria en aguas internacionales en el mar Mediterráneo cuando intentaba llegar a las costas de Gaza.

En una conferencia de prensa telemática, el portavoz de la organización hadetallóla situación en la que se encuentran los activistas, después de señalar que la información en el terreno apunta a “violencia física y sexual generalizada y sistemática” ejercida por Israel contra los participantes de la flotilla.

“Se registraron múltiples lesiones, algunas de ellas lo suficientemente graves como para requerir hospitalización y también sabemos, desde el momento de la intercepción, que al menos tres participantes resultaron heridos como consecuencia del uso de armas no letales disparadas contra sus embarcaciones durante la intercepción”, indicó.

Global Sumud Flotilla denunció así el abordaje de Israel para el “secuestro” de los activistas, incidiendo en que en esta operación seis embarcaciones fueron alcanzadas por disparos israelíes y una de las embarcaciones fue embestida por un barco militar.

Foto: EUROPA PRESS

Como siguientes pasos, Alnoaimi dijo que la organización ha iniciado procedimientos legales en múltiples países, incluidos Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, España y Francia, país este último en el que el proceso busca denunciar “la complicidad e inacción” del Estado francés para proteger a sus ciudadanos encuadrados en la flotilla.

Tal y como ha dicho, el proceso legal también busca la rendición de cuentas de siete agentes ya identificados de la prisión de Ktziot, a la que fueron llevados los activistas internacionales. Global Sumud Flotilla ha incidido en que son “responsables de crímenes” y que se han presentado denuncias, en los países correspondientes, “para exigir órdenes de arresto contra estas personas”.

“Tenemos más de 30 equipos en 30 países diferentes, y eso nos da una oportunidad de asegurarnos de que podemos buscar responsabilidades a nivel nacional en cualquier país, y también podemos buscar responsabilidades a nivel internacional y en instituciones internacionales como la Corte Internacional de Justicia o tribunales regionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal Africano de Derechos Humanos”, explicó.