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    Las grandes figuras de Inglaterra que no pasaron el corte para estar en la Copa del Mundo

    El diario estadounidense The New York Times adelantó las principales ausencias y sorpresas de la lista del alemán Thomas Tuchel, quien este viernes dará la convocatoria definitiva.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Harry Kane será el capitán de Inglaterra.

    A solo tres semanas del inicio de la Copa del Mundo, las 48 selecciones comienzan a despejar las dudas sobre los eventuales convocados a la cita de Norteamérica. Entre ellos el equipo de Inglaterra, uno de los grandes favoritos en las apuestas y con una riqueza enorme en su universo de jugadores.

    De acuerdo con los sitios de pronósticos deportivos, el equipo nacional de los Tres Leones es tercero en la lista de los posibles campeones de 2026, con un factor de 8.50 por cada dólar apostado, solo superado por Francia y España, ambos con un coeficiente de 6.00 cada uno.

    Es más, el cuadro británico fue una de las primeras escuadras en avanzar a la próxima cita mundialista después de ganar los ocho partidos en el Grupo K de la clasificación, zona que completaban las selecciones de Serbia, Albania, Andorra y Letonia.

    En ese escenario, el seleccionador de los isleños, el alemán Thomas Tuchel, ha tenido que hacer un prolijo trabajo para completar la nómina de 26 futbolistas que viajaron a tierras norteamericanas para intentar la primera estrella después de 60 años.

    Trabajo que el germano se ha tomado con la mayor seriedad, después de verlo semana a semana en la mayoría de los estadios que animan la Premier League. Una convocatoria que deja afuera a muchos atletas que en otros países serían indiscutibles titulares.

    Caras largas

    El diario estadounidense The New York Times hizo un adelanto de la nómina de la selección de Inglaterra. Un grupo selecto de futbolistas que dejó muchos heridos en el camino de la elección del exentrenador de Chelsea de Londres.

    Uno de los principales descartes es el atacante Phil Foden del Manchester City, a él se agrega otra decepción, la de Cole Palmer del Chelsea. Dos de las principales figuras que quedaron fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial.

    Luke Shaw de Manchester United es otra de las grandes ausencias, al igual que el defensa del Chelsea Levi Colwill. Así también el delantero sensación del Leeds United Dominic Calvert-Lewin deberá espera su cupo en el siguiente torneo.

    A ellos se agrega el defensa central y capitán de Manchester United, Harry Maguire, quien ya había revelado que no fue convocado en una historia subida a sus redes sociales: “tenía confianza en que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me ha dejado conmocionado y desolado por la decisión”.

    La principal sorpresa es la inclusión de Ivan Toney, quien juega en el Al-Ahli de Arabia Saudita. A él se agrega Ollie Watkins del Aston Villa, ambos jugadores han sido incluidos como suplentes del capitán Harry Kane.

    Kobbie Mainoo de Manchester United, el defensa del Newcastle United Tino Livramento y el extremo del Arsenal Noni Madueke también figuran entre los jugadores seleccionados para el torneo de este verano por el entrenador Thomas Tuchel, quien solo este viernes anunciará su lista definitiva de 26 jugadores.

    Más sobre:Mundial 2026Selección de InglaterraThomas TuchelPhil FodenHarry Maguire

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