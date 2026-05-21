Con dardo a la Conmebol y burla a La Serena: el video de Coquimbo para festejar su paso a octavos de final de Libertadores

Coquimbo Unido sigue haciendo historia. Luego de golear a Deportes Tolima, los piratas sellaron su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras el empate sin goles entre Nacional y Universitario.

El conjunto aurinegro desató la celebración tanto en la ciudad como en las redes del club. A través de sus canales oficiales, publicó un emotivo video para festejar el hito. En el registro repasaron su historia a nivel continental, pero también aprovecharon de golpear a la Conmebol y a Deportes La Serena.

En el registro, que tiene una duración de 77 segundos, se realizan diferentes guiños hacia la institución pirata. Rápidamente aparece un eslogan tajante: “El mejor campeón de la historia”, haciendo referencia a la histórica campaña que permitió su primera estrella.

El video trata sobre la continuidad del periplo de Coquimbo por el continente. Tras ello, aparece un hombre con la camiseta de Francisco Salinas realizando el papeleo correspondiente.

El video de Coquimbo Unido

En el registro se repasa la historia continental de Coquimbo, que jugó Copa Libertadores por primera vez en 1992, y disputó dos veces Copa Sudamericana (2020 y 2024).

“Pasaporte. ¿Va a salir del país? El año ’92, me dice que salió del país para jugar Copa Libertadores. Jugó con Newell’s y San Lorenzo”, comienza el video.

Ahí vino el dardo hacia la Conmebol, que decidió disputar la ida de la semifinal de 2020 en Paraguay, luego de que algunos futbolistas de Defensa y Justicia dieran positivo por Covid-19. Los piratas sufrieron la pérdida de su localía y partido se jugó en Asunción.

“El año 2020 jugó Sudamericana, le ganó a Junior, jugó la semifinal. ¿Y por qué lo mandaron a jugar a Paraguay?”, indica el video.

“Después jugó Sudamericana con Racing. El año 2025 salió el mejor campeón de la historia de Chile, del fútbol chileno. Y ahora clasificó a octavos de final. Qué quiere que le diga, amigo, a disfrutar no más. Que le vaya muy bien”, añade.

No obstante, el video termina con una persona vistiendo un polerón de color granate, en alusión a Deportes La Serena. Cuando el funcionario le pide el pasaporte, el individuo le entrega su cédula de identidad, con el nombre de “Mauricio Dolores” y la fecha de “2 de noviembre de 2025”, día en el que Coquimbo se coronó como campeón del fútbol chileno.